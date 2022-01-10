الكاظمي يتحدث عن التعاون مع التحالف الدولي بعد خروج قواته القتالية من العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن مرحلة التعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي ستكون تقديم المشورة والتدريب.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها، وأكد أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الأمنية والعسكرية والاستخبارية".وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "ألمانيا تؤدي دورا كبيرا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، ومن المهم تطويره في ظل استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية".وأضاف، أن "المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء، وفي مقدمتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في حماية أراضيه ومؤسساته الديمقراطية".من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بـ"الإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال محاربة الإرهاب".وأكدت: "استعداد ألمانيا باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية".كما شكرت الوزيرة الألمانية، الحكومة العراقية "لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق".