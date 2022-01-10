عربي-دولي

وزير خارجية "طالبان" يصل إلى طهران على رأس وفد اقتصادي وسياسي

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:00
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وصل وزير خارجية حكومة حركة "طالبان" ، مولوي أمير خان متقي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت، على رأس وفد اقتصادي وسياسي.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإنه "من المقرر أن يبحث الوفد الافغاني برئاسة متقي، والذي يضم مسؤولين في وزارتي الاقتصاد والصناعة، والتجارة في حكومة "طالبان"، سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأكدت "إيرنا" أن "طهران دوما تشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية لصالح الشعب الافغاني لا سيما في الوضع الراهن".

كما أنه من المقرر أن "يتم خلال هذه الزيارة التوصل إلى الاتفاق حول مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية مثل التعاون المصرفي والأسواق الحدودية والتعدين والتعاون التجاري والرياضي"، وفق "إيرنا".
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