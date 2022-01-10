في هذه الدولة العربية إصابات كورونا تجاوزت المليون!

حصيلة الإصابات بكوفيد في المغرب تجاوزت عتبة مليون حالة منذ ظهور الوباء عام 2020 في ظل التفشي السريع للمتحور أوميكرون، وفق ما أفادت وزارة الصحة أمس الأحد.

وسجلت المملكة 4963 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و200 حالة منذ رصد أول إصابة في 2 آذار 2020.

وأحصيت 14911 وفاة منذ بداية الوباء في المغرب الذي يشهد تسارعا في تفشي الفيروس منذ ثلاثة أسابيع، بحسب وزارة الصحة.

وصار المتحور أوميكرون يمثل 70 بالمئة من الإصابات المسجلة في البلد.

وتوقّع عالم الأوبئة معاد مرابط من المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة، أن تصل موجة أوميكرون إلى ذروتها خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني، وفق ما نقل عنه موقع "ميديا24" الإعلامي.

ويقدّر الخبراء أن يتم في الأسابيع المقبلة تجاوز حصيلة الإصابات اليومية القياسية (12039 في 5 آب 2021).

في مواجهة تسارع تفشي الوباء، أغلقت السلطات المغربية الحدود الجوية والبحرية منذ 29 تشرينت الثاني حتى 31 كانون الثاني، وقد أضر القرار بشدة بالسياحة والفنادق والمطاعم، وهو قطاع حيوي لاقتصاد المملكة.

كما حظرت السلطات المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى منذ مطلع ديسمبر، وبررت قرارها بالرغبة في "الحفاظ على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة".