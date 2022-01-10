عربي-دولي

في هذه الدولة العربية إصابات كورونا تجاوزت المليون!

Lebanon 24
10-01-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-905542-637773951423112071.png
Doc-P-905542-637773951423112071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حصيلة الإصابات بكوفيد في المغرب تجاوزت عتبة مليون حالة منذ ظهور الوباء عام 2020 في ظل التفشي السريع للمتحور أوميكرون، وفق ما أفادت وزارة الصحة أمس الأحد.

 

وسجلت المملكة 4963 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و200 حالة منذ رصد أول إصابة في 2 آذار 2020.

 

وأحصيت 14911 وفاة منذ بداية الوباء في المغرب الذي يشهد تسارعا في تفشي الفيروس منذ ثلاثة أسابيع، بحسب وزارة الصحة.

 

وصار المتحور أوميكرون يمثل 70 بالمئة من الإصابات المسجلة في البلد.

 

وتوقّع عالم الأوبئة معاد مرابط من المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة، أن تصل موجة أوميكرون إلى ذروتها خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني، وفق ما نقل عنه موقع "ميديا24" الإعلامي.

ويقدّر الخبراء أن يتم في الأسابيع المقبلة تجاوز حصيلة الإصابات اليومية القياسية (12039 في 5 آب 2021).

 

في مواجهة تسارع تفشي الوباء، أغلقت السلطات المغربية الحدود الجوية والبحرية منذ 29 تشرينت الثاني حتى 31 كانون الثاني، وقد أضر القرار بشدة بالسياحة والفنادق والمطاعم، وهو قطاع حيوي لاقتصاد المملكة.

 

كما حظرت السلطات المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى منذ مطلع ديسمبر، وبررت قرارها بالرغبة في "الحفاظ على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:56 | 2022-01-10
05:00 | 2022-01-10
04:50 | 2022-01-10
03:30 | 2022-01-10
03:00 | 2022-01-10
02:30 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website