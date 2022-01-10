CNN: نحن في منتصف موجة العواصف وهذا المطلوب في حال إصابتك بكورونا

مع ظهور متحور "أوميكرون" السريع الانتقال والعدوى فإن أعداداً كبيرة من الأشخاص مرت بالتجربة، وتسأل عن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها. إليكم ما ينصح به الخبراء بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية،

قال الدكتور جراهام سنايدر، المدير الطبي للوقاية من العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفى في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ، إن الإجابة البسيطة هي اتباع إرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأضاف: "إنهم يُرجعون هذه المبادئ التوجيهية الى عامين من الملاحظات حول ما معنى أن تكون معديًا". تغير توجيه مركز السيطرة على الأمراض هذا في الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول. وبحسب المركز، يجب عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا لمدة خمسة أيام. بعد ذلك، إذا لم تظهر عليهم العوارض أو إذا تحسنت حالتهم، أي أنهم بقوا بدون حمى لمدة 24 ساعة دون تناول أدوية لتخفيضها، فيجب أن يرتدوا الكمامة إن كانوا محاطين بأشخاص لمدة خمسة أيام. ويقول المركز إن إجراء اختبار الوباء في اليوم الخامس هو أمر اختياري؛ وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فيجب أن تبقى في عزلة حتى اليوم العاشر. هذا من شأنه أن يقلل من خطر انتشار الفيروس. يقول الخبراء إن احتمال إصابة شخص ما بالعدوى بعد 10 أيام ضئيل إذا تحسنت أعراضه وزالت الحمى.

وقال الدكتور مايرون كوهين، مدير الصحة العالمية والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، "إذا كنت قد أصبت بالعدوى وأصبحت على ما يرام بعد مرور أيام عدة، فمن المحتمل جدًا أنك لست معديًا". وأضاف، إذا ارتديت أنت والأشخاص من حولك أقنعة، فأنت تتخذ الاحتياطات المناسبة. اضاف كوهين: "أنت لا تعرف من هو الشخص الحامل للعدوى من حولك. اذا ما اصيب شخص ما بكورونا منذ خمسة أيام فهذا لا يعني أنه يجب اعتباره أكثر خطورة. وسأل: "ماذا عن الرجل بجانبك الذي لم يتم اختباره أبدًا ولم تظهر عليه أعراض أبداً؟ يجب أن نتصرف وكأننا نفترض أن الجميع مصابون بالوباء"."

وتابعت الشبكة، "توفر العدوى بعض المناعة الطبيعية من فيروس كورونا، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. وقال كوهين: "غالبًا ما نتحدث عن المناعة ضد هذا الفيروس كما لو كان الأمر يتعلق بنعم أو لا. فأنت إما محصن أو لست كذلك. لكن الطبيعة الأم نادرًا ما تعمل بهذه الطريقة". المناعة في سلسلة متصلة. يمكن أن تتغير بمرور الوقت. وباء كورونا ليس كما "جدري الماء"، على سبيل المثال. قال كوهين: "في حالة "جدري الماء"، لن تصاب بها مرة أخرى، لكن هذا، كما هو معروف، يمثل مشكلة عالية".

اما الدكتور ديفيد وول، أستاذ الطب في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، فقال إن جسمك سيكون قادرًا على محاربة الفيروس التاجي بشكل أفضل بعد الإصابة، لكن هذا لا يضمن أنك لن تصاب به مرة أخرى. نحن نعلم من خلال بيانات إعادة العدوى، أنك لن تكون محصنًا ضدها لمجرد أنك تعرضت لعدوى سابقة. هناك بعض الأمراض التي تصاب بها مرة واحدة فقط، ولكن هذا الوباء هو من الأوبئة التي ستستمر في الإصابة بها".

وقال الدكتور ستين فيرموند، عميد كلية آنا إم آر لودر وأستاذ الصحة العامة في كلية الطب بجامعة ييل، إنه في بعض النواحي، يمكن أن يكون الشخص "أكثر أمانًا" بعد الإصابة بكورونا لأنه أقل عرضة للإصابة بمرض خطير من عدوى لاحقة. لكن، كما يقول الخبراء، لا تتحمس بل تقيّد بالإحتياطات اللازمة. وقال سنايدر: "لا يمكنني أن أقول إن أي شخص يجب أن يشعر بالراحة، إذا كان مصابًا بعدوى، فيمكنه أن يركض ويشعر وكأنه محصن من الإصابة مرة أخرى أو من ظهور أي مضاعفات". قال وول إنه" في مرحلة ما مستقبلاً، يمكن أن يكون هذا الفيروس التاجي أشبه بالزكام، فيروس كورونا آخر، وسيصاب الناس به كل بضع سنوات، لكنه قد لا يكون بنفس الخطورة، وستكون هناك علاجات يسهل الوصول إليها. لكن تلك الأيام لم تحل بعد".

وبحسب الشبكة، "بعد إصابتك بأي متحور من وباء كورونا، يصبح جسدك قادرًا بشكل عام على اكتشاف هذا الفيروس. قال سنايدر: "بغض النظر عن النوع، فإن جسدك الآن قادر بشكل أفضل على التعرف على هذا الفيروس في المستقبل. إنه أقوى؛ إنه مستعد بشكل أفضل". لكن مدى الاستعداد بالضبط ليس واضحًا تمامًا. انتشرت متحورات "دلتا" و"أوميكرون" بشكل كبير في خلال فترة الأعياد. قد يؤدي إصابتك بأحدهما إلى جعلك عرضة لإصابتك بالآخر. وقال كوهين: "درجة الحماية المتبادلة من "دلتا" و"أوميكرون" ليست معروفة جيدًا حتى الآن". وأضاف، "إنها إجابة معقدة بشكل عام، ولكن بالنسبة للإجابة المبسطة، فهي أن وجود عدوى طبيعية يوفر بعض المناعة وربما يوفر بعض المناعة المتقاطعة، لكن حجم المناعة المتقاطعة غير معروف". في الشهر الماضي، أظهرت دراسة صغيرة تعتمد على الدم المأخوذ من أشخاص مصابين بـ"أوميكرون" في جنوب إفريقيا أن لديهم استجابات مناعية قوية تجاه هذا المتحور، ولكنها أيضًا عززت الاستجابات المناعية لمتحور "دلتا"، حسبما أفاد الباحثون. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة محدودة ولم تخضع لمراجعة الأقران، وليس من المؤكد أن عدوى "أوميكرون" هي التي عززت المناعة في دم المتطوعين. وأشار الباحثون إلى أنه إذا كانت عدوى "أوميكرون" تجعل الناس أقل عرضة للإصابة بعدوى "دلتا"، فقد يكون ذلك أمرًا جيدًا.

كتب أليكس سيغال وخديجة خان من معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا في ديربان بجنوب إفريقيا في تقريرهما: "إذا كان الأمر كذلك، فسيتم تقليل حدوث مرض كورونا الشديد وقد تتحول العدوى لتصبح أقل إزعاجًا للأفراد والمجتمع". لكن تذكروا، ما من شيء يؤكد لنا عدم ظهور متحورات أخرى في المستقبل القريب، أو مدى اختلافها عن "دلتا" أو "أوميكرون".

ولكن ماذا لو أصيب الشخص بالمرض ولم يتلق الطعم أو الجرعة الثالثة المحصنة؟ فهل لا يزال بحاجة إلى طلقة أخرى؟ بحسب الشبكة، "يجيب الخبراء بنعم. قال فيرموند إنه مع هذا الفيروس التاجي بالذات، تكون استجابتك المناعية أفضل مع اللقاح مقارنة بالعدوى الطبيعية. ليس من الواضح تمامًا لماذا. تظهر الدراسات التي أجريت على عودة الإصابة بفيروس كورونا أن هذا صحيح. كانت عودة العدوى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم مناعة طبيعية أكثر من الأشخاص الذين تم تطعيمهم. وقال وول: "الاحتمالات أقل بكثير إذا تلقيت لقاح لإعادة الإصابة بالعدوى مقارنة بما إذا لم يتم تطعيمك وإصابتك بالعدوى من قبل". ويشير وول إلى دراسة أجريت في أيلول من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بولاية نورث كارولينا وثقت حوالي 11000 إصابة مرة أخرى. من بين هؤلاء، ظهرت فقط 200 حالة على أشخاص سبق وتلقوا الطعم. قال سنايدر: "نشجع أي شخص مصاب بالعدوى على الاستمرار في التطعيم لأن التطعيم يساعد الجسم على الاستعداد من خلال صنع مجموعة أقوى من الأجسام المضادة". بعد تلقي اللقاح، من المحتمل أن تؤدي أي عدوى مرة أخرى إلى مرض أقل خطورة بكثير".

وأضافت الشبكة، "قال وول إنه إذا كنت قد أصبت بعدوى غير مسبوقة، فإن جهازك المناعي يكون مهيأ جيدًا وجاهزًا لمحاربة فيروس كورونا عندما يواجهه مرة أخرى. يجب أن يكون جسدك مستعدًا بشكل أفضل إذا واجهت "أوميكرون" مرة أخرى، ولكن لا يوجد ضمان مطلق بأنك ستكون محميًا إذا، على سبيل المثال، شاركت في حشد غير مقنع في حفلة موسيقية. وقال وول: "نحن في منتصف موجة العواصف المفاجئة. هذا هو أسوأ وقت يكون فيه الناس مكشوفين حول أنوف وأعناق الآخرين". بالإضافة إلى ذلك، مرة أخرى، لا يمكنك التأكد من أن الفيروس الذي تتعامل معه سيكون هو نفس النوع الذي اكتشفته من قبل. قال كوهين: "السبب وراء رغبة الشخص الذي أصيب بكورونا في استخدام الفطرة السليمة هو أننا لا نفهم حتى الآن ما هي المتحورات الأخرى التي ستكون موجودة وكيف سيكون رد فعلهم عليها"."

وختمت الشبكة، "يعد متحور "أوميكرون" جديدًا جدًا بحيث لا يعرف الخبراء أي شيء عن آثاره على المدى الطويل. قال سنايدر: "لا نعرف حتى الآن ومن السابق لأوانه معرفة ذلك". وجدت الأبحاث أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بأعراض كورونا الطويلة الأمد. وتقول دراسات أخرى إن أشد آثار مضاعفات كورونا التي تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C) تتحلل في غضون ستة أشهر".