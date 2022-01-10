هل ستتوحد أوروبا والولايات المتحدة لمواجهة روسيا بشأن أوكرانيا؟

وسط تهديد الحرب التي تلوح في أفق أوكرانيا، يأمل الغرب أن تؤدي موجة من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع مع روسيا إلى تفادي الصراع.وبحسب موقع "أن بي سي نيوز" الأميركي، "يواجه الغرب مهمة شاقة في محاولة إقناع روسيا بالتراجع، في الوقت الذي يحاول فيه تلبية مطالب موسكو التي من شأنها إعادة تشكيل المشهد الأمني في أوروبا بعد الحرب الباردة. وفقًا لمسؤولين وخبراء، إن حل اقتراحات الشقاق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول كيفية التعامل مع الكرملين يوازي الأهمية عينها بالنسبة للمحادثات. وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز، القائد السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا، الأمر الأهم "لنجاح المحادثات" يتمثل في أنها ليست متعلقة بالولايات المتحدة فحسب. وأضاف أن الكرملين بحاجة إلى معرفة أنه أيا كان ما يقوله الرئيس الأميركي جو بايدن أو وزير خارجيته أنطوني بلينكين، فإنه يمثل حلفاء للولايات المتحدة والذين يقفون في جبهة واحدة. إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن "ألمانيا لن تقوم بالتصعيد، أو أن المملكة المتحدة مشتتة، أو أن فرنسا تركز على انتخاباتها، فإن الخطر يكون أعلى بكثير"، على حد قوله".وأضاف الموقع، "حشد بوتين حوالي مائة ألف جندي على حدود أوكرانيا، مما دفع المسؤولين والخبراء إلى الخوف من أنه قد يخطط لغزو آخر بعد ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014. ونفى بوتين أن تكون هذه هي خطته. في محاولة يائسة لتجنب حرب شاملة، عقد الناتو اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجيته يوم الجمعة. ومن المقرر أن يجري مسؤولون أميركيون وروس محادثات ثنائية في جنيف يوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل يوم الأربعاء. ورفضت الولايات المتحدة أن تقول بالضبط ما ستفعله لروسيا بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تتجاوز أي شيء تم فرضه من قبل وتقدم مساعدة دفاعية إضافية لأوكرانيا. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة سابقاً إن الإجراءات قد تشمل عزل روسيا عن نظام الدفع الدولي SWIFT، وهو إجراء غير مسبوق من شأنه أن يعزلها فعلياً عن مصارف العالم. وبينما نفى بوتين التخطيط لغزو، قال إن "الكرة في ملعبهم" لكي يرد الغرب على قائمة المطالب التي أصدرها الكرملين الشهر الماضي والتي من شأنها أن تعيد رسم المشهد الأمني في أوروبا بشكل كبير. رفض الناتو الإنذار النهائي، الذي تضمن سحب القوات من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الحلف في العام 1997، ومنع أوكرانيا من الانضمام على الإطلاق".وأضاف الموقع، "أشار بوتين مرارًا وتكرارًا إلى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة تمامًا، مرتبطة إلى الأبد بالثقافة والتاريخ والأساطير المشتركة مع حلفائها السوفييت السابقين في موسكو. وبدلاً من أن يكون هو المعتدي، فقد اتهم الناتو بالتقدم تدريجيًا نحو حدود روسيا. كانت واشنطن حريصة على إظهار الوحدة مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين، حيث أصدرت جميع الأطراف بيانات صارمة تحذر من أن الغزو سيواجه عقوبات مالية قاسية. لكن كانت هناك إشارات إلى الانقسام. وفي الأسبوع المنصرم، أعرب جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن استيائه من غياب الاتحاد الأوروبي عن المحادثات ، قائلاً إنه "لا يمكن أن يكون متفرجًا محايدًا في المفاوضات". الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي، مجموعة متنوعة مؤلفة من 27 دولة، وليس متحداً عندما يتعلق الأمر بروسيا. يريد البعض، مثل دول البلطيق السوفيتية السابقة المجاورة لروسيا، اتباع نهج متشدد، بما في ذلك تعزيز وجود قوات الناتو. ودفعت دول أخرى، مثل الدول ذات النفوذ الكبير في القارة، فرنسا وألمانيا، تقليديًا من أجل التوصل إلى حل وسط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إعادة ضبط" العلاقات الروسية. وقاومت الزعيمة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل الدعوات لإلغاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. يتمتع كلا البلدين بعلاقات تجارية عميقة مع روسيا وسيعانيان من الآلام المنعكسة من أي عقوبات. مثل معظم دول أوروبا، يعتمدون أيضًا على روسيا في الكثير من غازهم الطبيعي. يتمثل الخوف بالنسبة للبعض في القارة، والذي عبر عنه بوريل، في أن المحادثات تقتصر على قوتين عظمتين من أيام الحرب الباردة تحاولان إعادة رسم الخريطة الأمنية للقارة. وقال أثناء زيارته لأوكرانيا يوم الأربعاء "لم نعد في زمن يالطا"، بالإشارة إلى مؤتمر عام 1945 عندما اتخذ الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين خطوات ساهمت في انقسام أوروبا إلى كتلتين معاديتين إلى أن انهارت الشيوعية في أوروبا الشرقية في العام 1989. قال بوريل إن أيام "مناطق نفوذ قوتين كبيرتين" يجب أن تنتهي، و"في هذا الحوار لا يوجد طرفان فقط، ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا". وبحسب هودجز، في المحادثات التي ستحصل هذا الأسبوع، "سيبذل الكرملين كل ما في وسعه للضغط على كل هذه الانقسامات المحتملة". وقد انتعش أولئك الذين يأملون في تشكيل جبهة موحدة الأسبوع الماضي بعد أن قدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لهجة أكثر صرامة من تلك التي تبنتها حكومة ميركل. وحذرت خلال زيارة لواشنطن يوم الأربعاء من أن بوتين سيدفع "ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا" للغزو. ورفض بلينكن، في تصريح تلاه إلى جانب بيربوك، اقتراحات الخلاف، قائلاً إن هناك "تنسيقًا وتعاونًا قويين للغاية" مع أوروبا".وتابع الموقع، "قال ويليام تيلور، السفير الأميركي في أوكرانيا في عهد الرئيسين آنذاك جورج بوش الإبن ودونالد ترامب، إنه يعتقد أن التعاون يُعامل كأولوية: "أعتقد أن هناك جهدًا مكثفًا للغاية يجري هناك". ومع ذلك، يشعر الكثيرون في أوكرانيا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون خطواتها استباقية أكثر منها ردة فعل. قالت أوريسيا لوتسفيتش، الباحثة الزميلة في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، وهي تتحدث من غرب أوكرانيا، "نحن نرى الكثير من الدعم اللفظي والكثير من الدعم السياسي الرفيع المستوى، وهذا أمر إيجابي". لكن المساعدة الإضافية "يجب تقديمها الآن، في وقت مبكر، حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها بشكل أفضل وردع روسيا من خلال زيادة تكلفة العدوان". وأضافت: "يجب أن يكون واضحًا جدًا لبوتين أن مهمة الغرب هي الدفاع عن الأمن الأوروبي بأي ثمن، وليس القول فقط إنهم يريدون تجنب الحرب".