عربي-دولي

خبير يفجر مفاجأة ويسير عكس التيار: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"!

Lebanon 24
10-01-2022 | 04:50
A-
A+
Doc-P-905611-637774123347520695.png
Doc-P-905611-637774123347520695.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الرئيس السابق لفريق عمل اللقاحات في بريطانيا إنه يجب التعامل مع كورونا كفيروس متوطن شبيه بالإنفلونزا، ويجب على الوزراء إنهاء حملات التطعيم الواسعة بعد الانتهاء من الحملات المتعلقة بالجرعات التعزيزية.

 

وحسب صحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية، دعا الدكتور كلايف ديكس، إلى إعادة التفكير في استراتيجية مواجهة كورونا في المملكة المتحدة، واتجاه نهج مخالف لذلك الذي تم اتباعه في العامين الماضيين والتعايش مع كورونا بوصفه "الوضع الطبيعي الجديد".

 

وقال ديكس: "التطعيم الجماعي في المملكة المتحدة يجب أن ينتهي الآن".

 

وأضاف: "الوزراء يجب أن يدعموا بشكل عاجل الأبحاث المتعلقة بالمناعة المطورة ضد (كورونا) بما يتجاوز الأجسام المضادة، ليشمل الخلايا البائية والخلايا التائية (خلايا الدم البيضاء). هذا يمكن أن يساعد في تطوير لقاحات للأشخاص المعرّضين للخطر بشكل أساسي. نحن بحاجة الآن لإدارة المرض، بدلاً من منع انتشار الفيروس. لذا فإن وقف تقدم المرض الشديد في الفئات الضعيفة هو الهدف المستقبلي".

 

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 141472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، انخفاضا من 146390 حالة السبت، بينما انخفض عدد الوفيات التي تم تسجيلها من 313 إلى 97 حالة.

 

وشهدت بريطانيا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة المرتبطة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك انخفض عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة من المرض.

 

وتم تسجيل 1.217 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر بنسبة 6.6% مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:56 | 2022-01-10
05:00 | 2022-01-10
04:30 | 2022-01-10
03:30 | 2022-01-10
03:00 | 2022-01-10
02:30 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website