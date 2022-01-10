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رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق نووي إيران "لا يلزمنا"

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:00
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاثنين، إن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكداً أنها ستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.

واستؤنفت قبل أسبوع في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، إنه تم إحراز تقدم وذلك رغم أن الوقت بدأ ينفد.

وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست: "فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا، يسارونا القلق بكل تأكيد"، وفق "رويترز".

وأضاف: "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".

وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.
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