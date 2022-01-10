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اعتقال مدير المخابرات الدنماركية.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:30
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ذكرت وسائل إعلام دنماركية، الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية، لارس فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية".

وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية.

وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم مازالوا قيد التحقيق.

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز، في حين رفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.
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