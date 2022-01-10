عربي-دولي

إسبانيا تكشف "ظاهرة" مخيفة بشأن متحور أوميكرون

Lebanon 24
10-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-905681-637774204903130098.jpg
Doc-P-905681-637774204903130098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفشي متحور فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون، وصل إلى درجات "لا تصدق"، وسجلت ظاهرة غريبة في إسبانيا هذا "الانفجار" بحالات الإصابة.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، سجلت إسبانيا في يوم واحد، عدد "إصابات متكررة"، أكثر من الإصابات المتكررة في جميع فترة جائحة كورونا الماضية.

و"الإصابات المتكررة" هي حالات الإصابة بكورونا لمن هم أصيبوا سابقا بالفعل، مما يعني إصابتهم للمرة الثانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إسبانيا سجلت أكثر من 20 ألف حالة "إصابة متكررة" في فترة نهاية ديسمبر وبداية يناير.

ويتجاوز هذا الرقم حالات الإصابة المتكررة في البلاد، منذ بدء الجائحة مطلع 2020، وحتى ديسمبر 2021، والتي بلغت 17 ألف حالة إصابة متكررة.

وأعلنت إسبانيا في يوم واحد هذا الرقم الذي تجاوز 20 ألف حالة، ليصيب المجتمع الطبي في "صدمة"، لأنه تجاوز مجموع ما أعلنته البلاد عن حالات إصابة متكررة طوال فترة الجائحة.

وأرجع الباحثون العدد المتزايد من الإصابات المتكررة إلى متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وقال عالم المناعة، ألفريدو كوريل، من جامعة بلد الوليد: "قبل هذا المتحور، كانت حالات إعادة الإصابة أمرا نادرا على المستوى العالمي.. أوميكرون غير هذه الفكرة."

وكان تقرير صادر عن باحثين في إمبريال كوليدج لندن، قد قدر في منتصف ديسمبر، أن خطر الإصابة مرة أخرى، بسبب أوميكرون، أكبر بـ 5.4 مرات من متحور دلتا.

وقال رئيس الدراسة، نيل فيرغسون، في بيان في ذلك الوقت: "تقدم هذه الدراسة دليلا إضافيا على المدى الكبير للغاية الذي يمكن أن يتفادى فيه أوميكرون المناعة السابقة الناتجة عن العدوى أو التطعيم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-10
15:30 | 2022-01-10
15:00 | 2022-01-10
14:30 | 2022-01-10
13:57 | 2022-01-10
13:30 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website