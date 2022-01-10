الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن في أعقاب محادثات جنيف

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات الروسية الأمريكية الجارية في جنيف.وخلال موجز صحفي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال حول احتمال إجراء مثل هذا الاتصال: "في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن". مع ذلك فقد ذكر بيسكوف أنه "خلال الاتصال الهاتفي السابق الذي جرى عشية حلول رأس السنة الجديدة، أكد الرئيسان استعدادهما لإجراء اتصالات جديدة إذا لزم الأمر".وأضاف: "ستختتم المحادثات قريبا وسنرى إلى أين وصلنا وما هو رصيدنا، وبعدها سيكون واضحا كيف يمكننا تقييم الوضع".وأردف بيسكوف أنه من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن، مشيرا إلى أن العملية ما زالت جارية. وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الوفد الروسي سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، سيصدر حكمه في نتائج المحادثات بأي حال من الأحوال.وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في جنيف المحادثات الروسية الأميركية الموسعة حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية.وكان الجانبان قد عقدا مساء أمس لقاء تمهيديا وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بـ"المذهل والصعب والعملي".ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف برفقة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأميركي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأميركي اليوم قضية الضمانات الأمنية. وتأتي هذه المحادثات قبيل اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل المقرر بعد غد الأربعاء.