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عربي-دولي
أمام منتدى شباب العالم.. السيسي يوجه دعوة من أجل الإنسانية
Lebanon 24
10-01-2022
|
09:00
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، دول العالم إلى "العمل معاً على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام"، معتبراً أن "إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم".
وقال السيسي، في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار "العودة معا" بمدينة شرم الشيخ، إن المنتدى "أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم".
كما أكد على "حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز".
واختتم الرئيس المصري كلمته، معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى الذي شارك في جلسته الافتتاحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
ويستضيف المنتدى عدداً كبيراً من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الجاري، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.
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