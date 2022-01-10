عربي-دولي

الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة والناتو إلى إبداء المرونة في المفاوضات

Lebanon 24
10-01-2022 | 12:30
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو كانت تبدي مرونة في محادثاتها مع واشنطن على مدى 30 سنة، وحان الوقت لوضع خط، داعية الولايات المتحدة والناتو إلى إبداء مرونة مماثلة في المفاوضات.
وقال ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي قبل بدء المحفاوضات في جنيف بين موسكو وواشنطن، إنه يتعين على الولايات المتحدة والناتو إبداء مرونة، لأن موسكو فعلت ذلك على مدى 30 سنة.
وأوضح أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات بناءة على أساس موقف طرف واحد، بل يجب أيضا الأخذ بالاعتبار موقف الدولة الأخرى"، مضيفا "نحن نتفهم موقف الدولة الأخرى كما هو، منذ 30 عاما. والآن، وفي هذه الفترة لا بد من إيجاد قاسم مشترك، وإظهار المرونة، ومن الضروري أن نرسم خطا".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "إذا هم غير قادرين على القيام بذلك، سيصطدمون بتدهور الوضع في المجال الأمني الخاص بهم".
وعُقد مساء أمس الأحد في جنيف الاجتماع الأول بين الوفدين الروسي والأميركي على شكل مأدبة عشاء، تمهيدا لبدء المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية، المقررة اليوم الاثنين.
وسيكون الجزء الرئيسي من المناقشات اليوم الاثنين مغلقا، وسيجري في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: روسيا اليوم
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