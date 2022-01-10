عربي-دولي

تركيا تعزي أميركا بضحايا حريق نيويورك

Lebanon 24
10-01-2022 | 14:30
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قدمت تركيا، اليوم الاثنين، تعازيها للولايات المتحدة الأميركية إثر مصرع 19 شخصا جراء حريق نشب أمس في مبنى سكني بولاية نيويورك.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ سقوط ضحايا في الحريق ببالغ الحزن، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الأميركي.
وأمس لقي 19 شخصا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.
وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.

المصدر: روسيا اليوم
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