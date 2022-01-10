عربي-دولي

الرئيس الكوري الجنوبي يزور الإمارات والسعودية ومصر

Lebanon 24
10-01-2022 | 15:30
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قال المكتب الرئاسي في سيئول إن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، في الفترة بين يومي 15 و22 كانون الثاني.
وبحسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ-مي، فإن الرئيس سيزور الإمارات يومي 16 و17 كانون الثاني بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في "زيارة هي الأولى من نوعها منذ أربع سنوات".
وخلال يومي 18 و19 كانون الثاني، سيقوم مون بزيارة إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث سيجتمع معه ثم سيحضر منتدى أعمال سيشارك فيه رجال أعمال من كلا البلدين.
كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر يومي 20 و21 كانون الثاني بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة التعاون بين البلدين من أجل النمو المستدام والتعاون الثنائي الموجه نحو المستقبل بينهما. وهذه هي ثاني زيارة رسمية لرئيس كوري إلى مصر بعد مرور 16 عاما.
وأكدت المتحدثة بارك أن الحكومة الكورية الجنوبية تأمل في أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس مون إلى الإمارات والسعودية ومصر " فرصة لترسيخ أسس التعاون مع دول الشرق الأوسط الثلاث الرئيسية، التي تسعى إلى التخلص من اعتمادها على النفط، وإلى التنويع الصناعي، في المجالات الواعدة، مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين والبيئة والمناخ، فضلا عن مجالات التعاون التقليدية مثل الطاقة والبناء والإنشاءات والبنية التحتية".
المصدر: روسيا اليوم
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