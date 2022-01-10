عربي-دولي

الاتحاد التونسي للشغل يصف قرارا حكوميا بـ"فضيحة دولة" ويدعو للتراجع عنه

Lebanon 24
10-01-2022 | 16:30
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وصف الاتحاد العام التونسي للشغل المنشور عدد 20، الذي أصدرته رئاسة الحكومة والمتعلق بالتخفيض 10% من الأجور بـ "فضيحة دولة"، ودعا الحكومة إلى ضرورة التراجع عنه.
وقال مساعد الأمين العام لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، في تصريح أمس الأحد، إن المنشور عدد 20 الذي وُجه أساسا للنقابات يشكل انتهاكا لعمق الحوار الاجتماعي، مما يدفع إلى تأجيج الوضع الاجتماعي بالبلاد.
ودعا السالمي الحكومة إلى التعقل وسحب هذا المنشور، ملوحا بالالتجاء إلى مختلف الأشكال النضالية المعروفة للاتحاد وكذلك التشكي لدى منظمة العمل الدولية في حال عدم سحبه.
ويذكر أن اتحاد الشغل كان قد وُجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن، أكد فيها رفضه للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 كانون الأول 2021 والمتعلق بالتفاوض مع النقابات.
وجدد السالمي التذكير بصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والتي انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي.
المصدر: روسيا اليوم
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