باكستان: مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، محمد الخراساني، بنيران مجهولة في ولاية ننغرهار الأفغانية.

وأوضح الجيش في بيان، أن الخراساني، قتل بنيران مجهولة في الولاية قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، وأضاف أنه "كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية المحظورة".وأشار البيان إلى أن الخراساني كان يعمل تحت اسم مستعار وأن اسمه الحقيقي هو خالد بلتي، وأضاف أنه كان يخطط بالتعاون مع زعيم حركة طالبان الباكستانية، نور ولي، "لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".