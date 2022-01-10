وضع وزير خارجية إسرائيل في الحجر جراء "كورونا"

دخل وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد، الاثنين، إلى الحجر الصحي عقب مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وأكد مكتب لابيد أن لابيد سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة، بحسب وسائل إعلام عبرية.وكان إيدان رول، نائب لابيد، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عقب أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.