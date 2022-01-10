زلزال يضرب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

أعلن المعهد المصري لعلم الفلك والجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والقاهرة، الثلاثاء.وضرب الزلزال العنيف في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.وقال المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) على عمق 19.6 كلم.ووفقا للمعهد الأميركي فإن الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبب بضحايا أو أضرار.ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.ووقع الزلزال في ساعات الفجر الأولى حين كان غالبية سكان الجزيرة نائمين، لكن القلة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملكها.