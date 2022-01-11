كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر "مقذوفا غير محدد"، في ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، بعدما أطلقت قبل أقل من أسبوع ما قالت إنه صاروخ فرط صوتي.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها في رسالة نصية إلى الصحفيين إن المقذوف أُطلق من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.وفي طوكيو أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم رصدوا إطلاق كوريا الشمالية مقذوفا "مماثلا لصاروخ بالستي".وكانت الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن الدولي واليابان أدانوا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأسبوع الماضي، واصفين سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بالتهديد للسلم والأمن الدوليين.جاء ذلك في بيان مشترك تلته، الاثنين، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نيابة عن ألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وكشف البيان المشترك، أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي في الخامس من يناير "يعد انتهاكا واضحا للعديد منقرارات مجلس الأمن".ويعد إطلاق هذا الصاروخ الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.وقال البيان "إن هذه الخطوة تزيد من مخاطر التصعيد وتشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي، وهي تأتي على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي الذي يستمر في العيش في ظل نظام استبدادي ووسط أزمة إنسانية خطيرة".ودعا البيان بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار ، وإلى التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة، والدخول في حوار لتحقيق هدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.