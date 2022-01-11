عربي-دولي

تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
11-01-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-905887-637774828104996150.jpg
Doc-P-905887-637774828104996150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول، وعدد من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بمشروع قانون لتقديم ضمان الحكم الذاتي الأوكراني من خلال تعزيز قانون الدفاع (Guard) لعام 2022.

وسيضمن مشروع القانون هذا تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والمزعزعة للاستقرار .

وسيُحمل التشريع أيضا، الرئيس الروسي،  فلاديمير بوتين، المسؤولية عن عدوانه من خلال فرض عقوبات فورية على خط أنابيب نورد ستريم 2 لمنعه من العمل على الإطلاق.

وقال النائب ماكول  في بيان  إن "أمام الدبلوماسية فرصة ضئيلة للنجاح ما لم يكون هناك قوة رادعة - ومع ذلك كانت إدارة بايدن بطيئة للغاية في إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا واستسلمت لخط أنابيب نورد ستريم 2. يرفض هذا التشريع بشدة هذا النمط من الضعف الذي شجع بوتين على الاستمرار في ممارسته الخطيرة".

وأضاف أنه "لابد أن يعلم الكرملين أن غزوا آخر لأوكرانيا سيكون له تكلفة باهظة".

وأكد أنه "يجب على فلاديمير بوتين أن يأخذ في الاعتبار أن الكونغرس  لن يؤيد إعادة تشكيل مجال نفوذ روسيا أو التخلي عن أوكرانيا وحلفائنا الآخرين في الناتو وشركائنا في وسط وشرق أوروبا".

ويتخوف الغرب من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا، فيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.

واتخذت كل من موسكو وواشنطن مواقف حادة قبل هذه المفاوضات. فحذرت واشنطن من خطر وقوع "مواجهة"، فيما استبعدت موسكو أي تنازل.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-01-11
07:30 | 2022-01-11
07:00 | 2022-01-11
05:30 | 2022-01-11
05:00 | 2022-01-11
04:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website