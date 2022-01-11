تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي

تقدم العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول، وعدد من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بمشروع قانون لتقديم ضمان الحكم الذاتي الأوكراني من خلال تعزيز قانون الدفاع (Guard) لعام 2022.وسيضمن مشروع القانون هذا تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والمزعزعة للاستقرار .وسيُحمل التشريع أيضا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسؤولية عن عدوانه من خلال فرض عقوبات فورية على خط أنابيب نورد ستريم 2 لمنعه من العمل على الإطلاق.وقال النائب ماكول في بيان إن "أمام الدبلوماسية فرصة ضئيلة للنجاح ما لم يكون هناك قوة رادعة - ومع ذلك كانت إدارة بايدن بطيئة للغاية في إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا واستسلمت لخط أنابيب نورد ستريم 2. يرفض هذا التشريع بشدة هذا النمط من الضعف الذي شجع بوتين على الاستمرار في ممارسته الخطيرة".وأضاف أنه "لابد أن يعلم الكرملين أن غزوا آخر لأوكرانيا سيكون له تكلفة باهظة".وأكد أنه "يجب على فلاديمير بوتين أن يأخذ في الاعتبار أن الكونغرس لن يؤيد إعادة تشكيل مجال نفوذ روسيا أو التخلي عن أوكرانيا وحلفائنا الآخرين في الناتو وشركائنا في وسط وشرق أوروبا".ويتخوف الغرب من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا، فيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.واتخذت كل من موسكو وواشنطن مواقف حادة قبل هذه المفاوضات. فحذرت واشنطن من خطر وقوع "مواجهة"، فيما استبعدت موسكو أي تنازل.