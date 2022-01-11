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فايزر وموديرنا يعلنان موعد إنتاج لقاحي "أوميكرون"

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:00
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أكد رئيس مختبر فايزر، الاثنين، أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا ستكون جاهزة، إذا لزم الأمر، في مارس، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزا في الخريف.

وقال ألبرت بورلا، في تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" المالية الأميركية "لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين. المصنع بدأ الإنتاج بالفعل".

وكان بورلا قد أشار في نهاية نوفمبر إلى أن شركته باشرت الإعداد لنسخة جديدة من اللقاح معدة خصيصا للتصدي للمتحورة أوميكرون.

وأوضح بورلا: "نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديدا، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول (المصابين) المستشفى معقولة جدا".

لكن لا يزال يتعين إجراء دراسات لتبيان ما إذا من الضروري تلقي جرعة رابعة.

من جهته، أشار المدير العام لموديرنا، ستيفان بانسيل، إلى أن مختبر الشركة يعد لجرعة إضافية خاصة بالمتحوّرة أوميكرون ستكون جاهزة في الخريف، وإلى أن التجارب السريرية ستبدأ "قريبا".

وفي تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" قال بانسيل: "نتباحث حاليا مع مسؤولين صحيين في العالم أجمع من أجل اتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنه الاستراتيجية الأفضل لإعطاء جرعة إضافية في خريف العام 2022".

وشدد على أهمية المحافظة على التقدم الذي تم إحرازه في مواجهة الفيروس وحذّر من خطورة خسارة هذا التقدم.
المصدر: الحرة
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