19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إدانة دولية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
Lebanon 24
11-01-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ادانت الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن الدولي واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأسبوع الماضي، واصفة سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بالتهديد للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان مشترك تلته، الاثنين، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نيابة عن ألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكشف البيان المشترك، أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي في الخامس من كانون الثاني "يعد انتهاكا واضحا للعديد منقرارات مجلس الأمن".
ويعد إطلاق هذا الصاروخ الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.
وقال البيان "إن هذه الخطوة تزيد منمخاطر التصعيد وتشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي، وهي تأتي على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي الذي يستمر في العيش في ظل نظام استبدادي ووسط أزمة إنسانية خطيرة".
ودعا البيان بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار ، وإلى التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة، والدخول في حوار لتحقيق هدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
12:46 | 2022-01-10
10/01/2022 12:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
11:53 | 2022-01-10
10/01/2022 11:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
08:04 | 2022-01-10
10/01/2022 08:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!
Lebanon 24
مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!
11:34 | 2022-01-10
10/01/2022 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2022-01-11
المرحلة حرجة ومعقدة.. عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
07:30 | 2022-01-11
رئيس أوكرانيا: مستعدون لقرارات ضرورية تنهي الحرب
07:00 | 2022-01-11
لماذا تضعف الآمال بحل التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا ؟
05:00 | 2022-01-11
فايزر وموديرنا يعلنان موعد إنتاج لقاحي "أوميكرون"
04:30 | 2022-01-11
تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي
04:00 | 2022-01-11
أزمة "الشيخ جراح".. إخلاء محتمل لعائلة فلسطينية يهدد بتجدد الصراع
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact