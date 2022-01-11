عربي-دولي

إدانة دولية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:30
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ادانت الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن الدولي واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأسبوع الماضي، واصفة سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بالتهديد للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان مشترك  تلته، الاثنين، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نيابة عن ألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكشف البيان المشترك، أن إطلاق كوريا الشمالية  للصاروخ الباليستي في الخامس من كانون الثاني "يعد انتهاكا واضحا للعديد منقرارات مجلس الأمن".

ويعد إطلاق هذا الصاروخ الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال البيان "إن هذه الخطوة تزيد  منمخاطر  التصعيد وتشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي، وهي تأتي على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي الذي  يستمر في العيش في ظل نظام استبدادي ووسط أزمة إنسانية خطيرة".

ودعا البيان بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار ، وإلى التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة، والدخول في حوار لتحقيق هدف  جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية.
المصدر: الحرة
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