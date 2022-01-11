كوفيد-19 لن ينتهي.. هل سنصل إلى عتبة "مناعة القطيع"؟

في أيار 2020، توقع علماء أن العديد من مناطق العالم قد لا يصل أبدًا إلى عتبة مناعة القطيع ضد وباء كوفيد-19، وهي النقطة التي يكون في خلالها عدد كافٍ من الناس محصنين ضد العدوى وعندها يبدأ انتقال العدوى في التباطؤ.بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "لا يزال هذا صحيحًا حتى اليوم، حتى مع توفر اللقاحات في الدول الغنية، ومع تعزيز الكثير من الناس مناعة من خلال اللقاحات والمعززات والاصابات السابقة. عادة ما يُساء فهم عتبة "مناعة القطيع" على أنها هدف عالمي يجب بلوغه في وقت مبكر من الجائحة. لكن العتبة كانت دائمًا متغيرة: فهي تعتمد على مدى انتقال العامل الممرض، والخصائص السلوكية والمناعية للسكان التي ينتشر فيها ومدى اختلاطهم ومدى سهولة إصابتهم. على سبيل المثال، إذا كان الفيروس شديد الانتشار، أو قادرًا على إصابة الناس بسهولة، أو إذا كان عدد السكان كبيرا للغاية وكثير التحرك، فستحتاج نسبة كبيرة من السكان إلى مناعة لوقف انتشاره. على العكس من ذلك، إذا كان الفيروس أقل قابلية للانتقال أو أن السكان لا يختلطون في كثير من الأحيان في مجموعات كبيرة، يحتاج عدد أقل من الناس إلى أن يكونوا محصنين لإبطاء الفيروس. في كل حالة، ستكون عتبة مناعة القطيع الدقيقة مختلفة".وتابعت الصحيفة، "كان لسلالة فيروس Sars-CoV-2 الأصلية عتبة مناعة للقطيع قدرت بنسبة 60-75٪. ولكن المتحورات الأحدث والأكثر قابلية للانتقال، مثل "دلتا" و"أوميكرون"، من المحتمل أن يكون لها عتبات أعلى تصل إلى 80-90٪، وهذا بافتراض أن كل شخص تم تطعيمه أو أصيب في السابق يتمتع بالحماية الكاملة من العدوى المستقبلية. في الواقع، بالنسبة لـ"أوميكون"، فإن الحماية المناعية الحالية ضد العدوى وانتقالها أقل بكثير (على الرغم من أن الحماية ضد المرض الشديد لا يزال يُعتقد أنها عالية جدًا)، لذلك حتى مع تلقيح 90 ٪ من السكان، من غير المحتمل أن نرى انتقال هذا المتحور يتلاشى. يمكن أن تؤدي التغييرات السلوكية مثل ارتداء الأقنعة والعمل من المنزل وتجنب التجمعات الكبيرة إلى إبطاء انتشار الفيروس. ولكن مع رفع هذه الإحتياطات أو تنوعها عبر السكان، فإن انتقال الفيروس سيتسارع مرة أخرى، مما يرفع عتبة مناعة القطيع مقارنةً بمناعة السكان الأكثر حذراً. في الوقت نفسه، قد تؤدي التفاوتات الاجتماعية إلى تفاقم الخسائر غير المتناسبة التي لحقت بكوفيد بالفعل على المجتمعات المهمشة من خلال رفع عتبة مناعة القطيع محليًا، على سبيل المثال إذا كان الناس يعيشون في مساكن مزدحمة".أضافت" في العام الماضي، اقترح بعض العلماء أننا نقترب من عتبة مناعة القطيع من خلال مزيج من التطعيم والعدوى. لكن بعد مرور عام على بدء التطعيمات ضد كوفيد-19، نشهد أكبر ارتفاع في الحالات حتى الآن في العديد من المناطق، بما في ذلك الأماكن التي تكون فيها مناعة السكان من العدوى والتطعيم عالية جدًا. أدت متحورات "دلتا" و"أوميكرون" شديدة العدوى إلى حدوث ارتفاعات مفاجئة في الآونة الأخيرة من خلال قابليتها للانتقال العالية وقدرتها على التهرب جزئيًا من المناعة، مما يجعل جزءًا أكبر منا عرضة للإصابة مرة أخرى. تؤكد هذه التجربة أننا لم نصل بعد - ومن المحتمل ألا نصل أبدًا - إلى عتبة مناعة القطيع على الرغم من النجاح الملحوظ للقاحات. في الوقت نفسه، يجب ألا نستسلم لتفشي الأمراض المتفجرة التي لا نهاية لها. نجد أنفسنا الآن في مرحلة انتقال محرج إلى "استيطان" كوفيد-19. في ورقة علمية نشرت في مجلة Science في كانون الثاني 2021، توقعت جيني لافين ومؤلفوها المشاركون، انه مثل فيروسات كورونا البشرية الأخرى التي تسبب الآن نزلات البرد، سيصبح كوفيد-19 في النهاية عدوى خفيفة تستمر في الانتشار عند مستويات أقل بين البشر، حيث يتحص البشر في سن مبكرة. بمعنى آخر: فيروس متوطن".بحسب الصحيفة، " بمجرد أن يتوطن كوفيد-19، فإن المناعة المانعة للعدوى سوف تتضاءل بسرعة حتى يظل الفيروس ينتشر بسهولة ولكن المناعة ضد المرض الشديد ستستمر لفترة أطول، مما يتسبب في انتقال العدوى والمرض إلى الفئات العمرية الأصغر سنًا التي لم يتم تحصينها أو التي لم يسبق وتعرضت لهذا الوباء؛ يجب أن تنخفض حالات المرض الشديد، الذي يصيب البالغين في المقام الأول دون مناعة مسبقة. ومع ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. حذر المؤلفون من أن التدخلات السلوكية لإبطاء الانتشار كانت لا تزال ضرورية أثناء الانتقال إلى التوطن لتجنب الزيادات الهائلة في حالات الاستشفاء والوفيات، ناهيك عن أعراض مرض كوفيد الطويل، والذي يقدر الآن بأنه يؤثر على 1.3 مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها. يظل التطعيم (والتعزيز الدوري) مهمين للحد من أسوأ النتائج مع انتقالنا إلى التوطن".ورأت الصحيفة أنه "من المهم أن نتذكر أن تراكم المناعة داخل السكان له فوائد للجميع، حتى عندما يتعذر الوصول إلى عتبة مناعة القطيع. يتم تقليل الأمراض الشديدة بشكل كبير، مما يحافظ على موارد الرعاية الصحية. عندما يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالعدوى، فقد يصبحون معديين لوقت أقل ولديهم حمولات فيروسية أقل، مما يقلل من انتقال العدوى. تتضاعف الحماية عندما يتلامس الأشخاص الملقحون مع بعضهم البعض بشكل أساسي، حيث تقل احتمالات الإصابة بالعدوى ونقلها. يتمثل الوضع الراهن في أن الانتشار غير المنضبط لكوفيد-19 في المناطق غير الملقحة يمكن أن يؤدي إلى تطور متحورات جديدة تستمر في التسبب في المرض. حتى الآن، يبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل خطورة من السلالات السابقة للفيروس، والمنافسة بين المتحورات قد تعمل لصالحنا. ولكن حتى المتحورات الأكثر اعتدالًا لا تزال لديها القدرة على إغراق المستشفيات إذا كانت شديدة القابلية للانتقال. لا يزال التطعيم السريع وتقديم الجرعات المعززة لسكان العالم، لا سيما أولئك الذين يواجهون تفاوتًا حادًا في توافر اللقاح، ومكافحة المعلومات الخاطئة التي تعيق امتصاص اللقاح، من أفضل الطرق لإبطاء ظهور متحورات جديدة، وما ينتج عن ذلك من حالات عدم اليقين والنكسات".وختمت الصحيفة، "يمكننا الاستعداد لمرض كوفيد-19 المستوطن الآن من خلال تحسين الوصول إلى اللقاحات والأقنعة العالية الجودة والاختبارات وطلبها في الأماكن العامة حيث تكون المخاطر عالية. يجب أن نستثمر في البحث عن العلاجات وتوزيعها لمنع النتائج الشديدة والدعم الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من آثار كوفيد-19 طويلة الأمد. يجب علينا أيضًا تعزيز البنية التحتية للصحة العامة لدينا لمنع الأوبئة في المستقبل، ووضع لوائح لبيئات عمل أكثر أمانًا وتخفيف الفوارق الصحية التي تفاقمت بسبب الوباء. كوفيد-19 لن يختفي، لكن يمكننا إدارته من خلال سياسة ذكية وعمل جماعي".