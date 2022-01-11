لماذا تضعف الآمال بحل التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا ؟

بدأ المسؤولون الأميركيون والروس سلسلة من المحادثات العالية المخاطر في جنيف يوم الاثنين، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات بشأن أوكرانيا أعلى من أي وقت مضى.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "عززت روسيا وجودها العسكري على حدودها مع أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لغزو البلاد. ونفت روسيا مثل هذه المزاعم قائلة إن من حقها نشر قوات على أراضها حيثما تريد. سعى بوتين للحصول على تأكيدات من نظيره الأميركي الرئيس جو بايدن خلال المناقشات الشهر الماضي بأن أوكرانيا لن يتم قبولها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يرى أن أي توسع للتحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق يمثل تهديدًا أمنيًا. رفض بايدن إعطاء مثل هذه التأكيدات. في حديثه إلى شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية في الولايات المتحدة يوم الأحد، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إنه لا يتوقع رؤية أي تقدم في العلاقات مع روسيا طالما أن التوترات على الحدود الأوكرانية لا تزال عالية. وأضاف بلينكن: "إذا كنا سنحقق فعلاً تقدماً في هذه المحادثات (التي بدأت نهار الإثنين من هذا الأسبوع)، إلا أنني أعتقد أننا لن نشهد لأي اختراقات، فسنستمع إلى مخاوفهم، وسوف يستمعون إلى مخاوفنا وسنرى ما إذا كانت هناك أسباب للتقدم. ولكن لتحقيق تقدم فعلي، فمن الصعب جدًا رؤية ذلك يحدث عندما يكون هناك تصعيد مستمر". وأردف قائلاً: "روسيا تهدد أوكرانيا من خلال نشرها لمائة ألف جندي بالقرب من حدودها" ويمكن أن تزيد هذا العدد من القوات في وقت قصير. وأضاف: "لذلك، إذا شهدنا على تهدئة للتصعيد، وإذا رأينا انخفاضًا في التوترات، فهذا هو نوع البيئة التي يمكننا فيها إحراز تقدم حقيقي، ومرة أخرى، معالجة المخاوف على كلا الجانبين"."جوهر المحادثاتبحسب الشبكة، "يراقب العالم كيف تتقدم المحادثات بحثًا عن أي علامات على ذوبان الجليد في العلاقات الفاترة بين الولايات المتحدة وروسيا. تصاعدت التوترات بشكل كبير، وعبر عدد من الجبهات، منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014، والتدخل في الانتخابات الأميركية في العام 2016، والدور الذي لعبته في بقتل جاسوس روسي بغاز الأعصاب في المملكة المتحدة في العام 2018 وإنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى أمور أخرى. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيثيرون التدخل في الانتخابات واتفاقات الأسلحة وأزمة أوكرانيا وقضايا أخرى في المحادثات الأمنية مع روسيا. وقالت بساكي للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لقد أثارت روسيا بالطبع ... قضية الأمن الأوروبي. لنكن واضحين: على مدى العقدين الماضيين، غزت روسيا دولتين متجاورتين، وتدخلت في العديد من الانتخابات الأخرى ... واستخدمت الأسلحة الكيميائية لمحاولة اغتيال على أرض أجنبية، وانتهكت الاتفاقيات الدولية للحد من التسلح". وأشارت إلى أنه "سنطرح نحن وحلفاؤنا هذه القضايا وغيرها من القضايا مع روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة، وبالتأكيد كجزء من هذه المحادثات. وبالطبع، لا يمكننا أن ننسى أن هناك احتلالًا عسكريًا روسيًا مستمرًا في أوكرانيا"، في إشارة إلى الصراع الدائر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات الموالية لروسيا القوات الأوكرانية منذ عدة سنوات".واضافت الشبكة، "تقود نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان المفاوضات بشأن الولايات المتحدة بينما سيكون نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف كبير مفاوضي موسكو خلال المحادثات. وقال ريابكوف يوم الأحد إنه سيسعى خلال المحادثات إلى الحصول على ضمانات قانونية بأن الناتو لن يوسع شرقًا أو يضع أنظمة أسلحة في أوكرانيا. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، قال إن روسيا "لن تقدم أي تنازلات تحت الضغط" خلال المحادثات، وقال إن روسيا تشعر بخيبة أمل من الإشارات التي يرسلها الغرب قبل المحادثات".عالية المخاطروتابعت الشبكة، "إن المناقشات الأمنية التي جرت يوم الاثنين هي أول نقطة نقاش هذا الأسبوع في سلسلة اجتماعات بين روسيا والغرب، حيث من المقرر أن تستمر المحادثات يوم الأربعاء بين مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وفي جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم الخميس. تخضع الطريقة التي يدير بها بايدن الأزمة في روسيا، ونظيره الروسي، للمراقبة عن كثب من قبل فريد كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس "أتلانتيك كاونسل"، مشيرا يوم الاثنين إلى أن هذا الأسبوع من المحادثات "قد يكون أهم أسبوع لبايدن في رئاسته بأكملها من منظور السياسة الخارجية". وقال لبرنامج "كابيتال كونيكشن" الذي تبثه قناة الـ"سي أن بي سي" نهار الإثنين، "يعرف تاريخ أوروبا أن الطغاة يهددون ضد فاعلين أكثر خيرًا. لقد رأينا هذه الصورة من قبل. لكن علينا التذكير بالمعتدي وإظهاره هنا. إنها لعبة معلومات ولكن في نفس الوقت يمكن لبوتين فعلاً القيام بعمل عسكري إذا أراد ذلك. نحن حقا على أعتاب الحرب. إذا أراد إشعال الحرب، فيمكن لبوتين أن يحدثها. هذه الخطوة ستسبب ضرراً رهيباً على روسيا، كما وستضر أوروبا بشكل لا يمكن إصلاحه". لا يشعر الجميع بالتشاؤم الشديد بشأن آفاق المحادثات والعلاقات الروسية الغربية الأوسع".فبحسب الشبكة، "قال كريستوفر جرانفيل، العضو المنتدب للبحوث السياسية في TS Lombard، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الإثنين، أن هناك أسبقية للاتفاق على فرض قيود على الانتشار العسكري في أوروبا، وبالتحديد عدة اتفاقيات تم توقيعها في حقبة غورباتشوف خلال السنوات الأخيرة من الحرب الباردة. إحدى هذه الاتفاقات التي تم توقيعها في العام 1990، وهي معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، غطت الحد من الأسلحة واحتوت على أحكام وقيود محددة بشأن عمليات الانتشار الإقليمية ، حيث قال جرانفيل إنه يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مرة أخرى. وقال لبرنامج "Squawk Box Europe" على قناة "سي أن بي سي" يوم الاثنين، "إذا كان الطرفان يتفقان على أنهما لن يقوما بعمليات انتشار متقدمة سواء بالقرب من أوكرانيا على الجانب الروسي، أو بالقرب من روسيا على الجانب الغربي، فيمكن أن يحدث اتفاق. لقد تم اتخاذ هذه الخطوة من قبل، فلماذا لا يمكن القيام بها مرة أخرى". وأضاف: "حسنًا، الإجابات، على ما أعتقد، هي أن الجو سام تمامًا، ولا توجد ثقة، والجميع يكرهون بعضهم البعض، لكن تم رؤية أشياء غريبة وتم القيام بذلك من قبل وأعتقد أن الاتجاه الصعودي يتم التقليل من شأنه".