عربي-دولي

الكهرباء تنقطع عن دولة إفريقية شهيرة.. من هي؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 09:00
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أعلنت شركة كهرباء كينيا، الثلاثاء، أن الكهرباء انقطعت في أنحاء البلاد بعد انهيار أبراج على خط الجهد العالي الذي ينقل الكهرباء إلى العاصمة.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على تويتر: "فقدنا إمدادات الكهرباء بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي الساعة 1045 صباح اليوم" (0745 بتوقيت غرينتش).

وأضافت: "مهندسونا يعملون على إعادة الكهرباء أثناء القيام بالإصلاحات".
 
ومع هذا، فقد أكد متحدث باسم الشركة أن الكهرباء انقطعت عن البلاد كلها.

وتعد شركة كهرباء كينيا الموزع الوحيد للكهرباء في البلاد.

وشهدت كينيا انقطاعا مماثلا على مستوى البلاد في أيار 2020 بعد تعطل جزء من خط للجهد العالي ينقل الكهرباء إلى نيروبي من محطات أولكاريا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية، على بعد 75 كيلومترا من نيروبي.
 
 
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