معلومات وحقائق... 13 سؤالا حول واقع كوكب الأرض

قالت "الجزيرة" ان كوكب الأرض هو خامس أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وثالث أبعد الكواكب عن الشمس. إذ تبعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر.
ويمتاز كوكب الأرض عن سائر الكواكب في مجموعتنا الشمسية بمميزات عديدة، منها وفرة الأكسجين في الغلاف الجوي والمياه السائلة على سطحه، وكلاهما من أهم مقومات الحياة. ولهذا ليس من المستغرب أن تكون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يؤوي كائنات حية.
ما مقومات الحياة على كوكب الأرض؟
يمثل الأكسجين 21% من الغلاف الجوي، أما النيتروجين فيمثل 78%. وتمثل سائر الغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون والأرغون، 1% فقط من الغلاف الجوي. ويؤثر الغلاف الجوي على مناخ الأرض على المدى الطويل، ويحمينا من الإشعاعات المضرة القادمة من الشمس. ويعمل أيضا على وقايتنا من النيازك التي يحترق معظمها في الغلاف الجوي قبل الوصول إلى سطح الأرض.
وتغطي المياه نحو 71% من سطح الأرض، سواء في صورة سائل أو جليد، لأن درجات الحرارة تسمح بوجود المياه في صورتها السائلة لفترات طويلة من الوقت.
وتوجد المياه في كل مكان في كوكب الأرض، في الأنهار والمحيطات والجليد والكائنات الحية، وفي الهواء والسحب، وحتى في جوف الأرض. وفي الواقع، فقد هيأت المحيطات الشاسعة على سطح الأرض الفرص لظهور الكائنات الحية منذ نحو 3.8 مليارات عام مضت.
وبحسب تقرير للبنك الدولي (World Bank)، تمثل المياه المالحة 97% من إجمالي المياه على سطح الأرض، في حين لا تمثل المياه العذبة سوى 3% من المياه على سطح الأرض.
ومعظم المياه العذبة مجمدة في الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية أو في مستودعات المياه الجوفية. ولا تمثل المياه العذبة التي يسهل الوصول إليها لتلبية احتياجاتنا إلا 1% فقط من المياه على سطح الأرض. وتؤدي مياه الأمطار دورا لا غنى عنه في دورة المياه على سطح الأرض.
ما تاريخ نشأة الكرة الأرضية؟
نظرا لأن أقدم الصخور على سطح الأرض قد أصابها التلف إثر التفاعلات بين الصفائح التكتونية أو تعرضت لعوامل التعرية والتجوية، فقد حدد العلماء عمر الأرض قياسا بعمر المجموعة الشمسية، بافتراض أن الأرض وسائر الأجسام الجامدة في النظام الشمسي تكونت في الوقت نفسه.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS)، فإن عمر الأرض، ومن ثم المجموعة الشمسية، هو 4.54 مليارات عام، في حين أن عمر مجرتنا درب التبانة يتراوح بين 11 و13 مليار عام.
ويرى العلماء أن الأرض، كشأن سائر الكواكب في المجموعة الشمسية، بدأت في صورة قرص من التراب والغاز يدور حول الشمس. ثم تشكلت كتل صخرية بفعل قوى الجاذبية، وازداد حجمها تدريجيا حتى أصبحت كويكبات. ثم تكونت الكواكب الأولية إثر تصادم الكويكبات ببعضها.
ما حجم الأرض؟
يبلغ قطر الأرض، بحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) 12 ألفا و756 كيلومترا. مع العلم أن قطر الأرض عند خط الاستواء يختلف اختلافا طفيفا عن قطرها عند القطبين، لأن الأرض ليست كروية تماما، بل بيضاوية نسبيا.
وتبلغ كتلة الأرض 5.9722× 1024 كيلوغراما، ومساحة سطحها 510 ملايين و64 ألفا و472 كيلومتر مربع. ويبلغ محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء 40 مليونا و30 ألفا وكيلومترين.