عربي-دولي

ترودو: تأمين لقاحات كافية لجميع الكنديين للحصول على الجرعة الرابعة

Lebanon 24
11-01-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-906088-637775202491161722.jpg
Doc-P-906088-637775202491161722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الحكومة أمنت ما يكفي من جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع الكنديين المؤهلين لتلقي جرعة معززة، بالإضافة إلى جرعة رابعة.
وخلال مكالمة مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم في كندا، طمأن ترودو بأن الحكومة الفيدرالية قد أمنت جرعات كافية من اللقاح لجميع الكنديين المؤهلين لتلقي جرعة معززة، بالإضافة إلى جرعة رابعة، إذا أصبح ذلك ضروريا..
وقال ترودو، إن الحكومة تخطط أيضا لإجراء 140 مليون اختبار سريع لفيروس كوفيد للمقاطعات والأقاليم في كانون الثاني.
وتظهر البيانات الرسمية أنه اعتبارا من 18 كانون الأول الماضي تلقى 87.3٪ من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأكثر جرعتين من لقاح كورونا، بينما كان الرقم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما 1.3٪ فقط.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-11
16:46 | 2022-01-11
16:30 | 2022-01-11
15:30 | 2022-01-11
15:00 | 2022-01-11
15:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website