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عربي-دولي
ميشوستين يهنئ رئيس الوزراء الكازاخستاني الجديد
Lebanon 24
11-01-2022
|
13:00
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هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أليخان إسماعيلوف على تعينه رئيسا لوزراء كازاخستان.
وتمنى رئيس الوزراء الروسي لنظيره الكازاخستاني النجاحات في الوظيفة الجديدة.
ووقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين أليخان إسماعيلوف رئيسا للوزراء، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "تعيين إسماعيلوف أليخان أسخانوفيتش رئيسا لوزراء جمهورية كازاخستان".
كان نواب البرلمان الكازاخي قد وافقوا على اقتراح قدمه الرئيس بتعيين إسماعيلوف رئيسا للوزراء في البلاد.
وشغل إسماعيلوف، 49 عاما، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.
يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
المصدر:
سبوتنيك
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