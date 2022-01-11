13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
Lebanon 24
11-01-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ، على هامش منتدى الشباب العالمي، الذي انطلقت نسخته الرابعة، أمس الاثنين.
كما شدد الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني على "ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتسويتها بشكل عادل وشاكل، وفق مرجعيات الشرعية الدولية"، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وجرى خلال اللقاء "استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية"، وفقا للبيان.
كما تم التوافق في اللقاء على "مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن، من أجل إعادة إحياء عملية السلام".
من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن "تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حضرا أمس انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تعشق الانتقام وترد الصاع صاعين.. تجنبوها!
Lebanon 24
هذه الأبراج تعشق الانتقام وترد الصاع صاعين.. تجنبوها!
04:40 | 2022-01-11
11/01/2022 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
12:39 | 2022-01-11
11/01/2022 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
06:10 | 2022-01-11
11/01/2022 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-01-11
ألمانيا تؤكد قبيل المفاوضات مع روسيا "ضرورة وحدة الموقف الأوروبي"
16:46 | 2022-01-11
حقائق جديدة تُكشف عن أوميكرون.. ما قالته منظمة "الأدوية الأوروبية" مهمّ جداً
16:30 | 2022-01-11
المبعوث الأممي للصحراء يزور المغرب يوم الأربعاء
15:30 | 2022-01-11
ماكرون: ندعم الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا
15:00 | 2022-01-11
قلق إسرائيلي من "اليوم التالي" لتوجيه ضربة عسكرية لإيران
15:00 | 2022-01-11
عبد اللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
12/01/2022 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
12/01/2022 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
12/01/2022 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact