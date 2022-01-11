عربي-دولي

الخارجية الروسية: الوفد الروسي يعول على حوار بناء وجوهري مع الناتو

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-906106-637775231666463550.jpg
Doc-P-906106-637775231666463550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الوفد الروسي الذي سيجري المحادثات مع الناتو في إطار مجلس "روسيا-الناتو" يتطلع إلى حوار بناء حول المسائل الجوهرية.
وقال غروشكو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قبل يوم من المحادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي: "نحن ذاهبون إلى هناك بتوقعات واقعية، ونأمل أن تكون هذه المحادثات جادة وعميقة حول المشاكل الرئيسية والجوهرية للأمن الأوروبي".
وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي التزم الصمت لسنوات عديدة بشأن هذه المشاكل واعتبر موقف موسكو غير مهم.
وأضاف غروشكو أن "كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وليس من المبالغة القول إن لحظة الحقيقة ستأتي في علاقتنا مع الحلف".
وفي ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، تنطلق غدا الأربعاء محادثات في إطار اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-11
16:46 | 2022-01-11
16:30 | 2022-01-11
15:30 | 2022-01-11
15:00 | 2022-01-11
15:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website