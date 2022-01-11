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عربي-دولي
ماكرون: ندعم الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا
Lebanon 24
11-01-2022
|
15:30
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يدعم الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا مع اتخاذ موقف صارم من أي "عدوان" روسي محتمل ضد أوكرانيا.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "ندعو إلى موقف أوروبي واحد مع أوكرانيا وروسيا يتضمن الصرامة في مواجهة أي تهديد بالعدوان مع الحفاظ على قنوات الحوار لإيجاد سبل لنزع فتيل التوتر. يتمثل هدفنا في إنشاء هيكل مشترك للأمن".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ترحب بإجراء المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف، معتبرا أن الحديث بينهما أمر إيجابي بحد ذاته.
واستضافت جنيف أمس الاثنين مفاوضات استمرت 7.5 ساعة بين روسيا والولايات المتحدة حول ملف الضمانات الأمنية على رأسها مطالبة الطرف الروسي للناتو بضمان عدم توسعه شرقا، الأمر الذي يرفضه قطعا الجانب الأميركي.
وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية و"دفع ثمن باهظ" لأي تحرك مماثل.
المصدر:
روسيا اليوم
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