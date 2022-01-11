عربي-دولي

المبعوث الأممي للصحراء يزور المغرب يوم الأربعاء

Lebanon 24
11-01-2022 | 16:30
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يزور ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة للصحراء، يوم غد الأربعاء، العاصمة المغربية الرباط، وفق ما نقله موقع "هسبريس" عن مصادر دبلوماسية.

وذكر الموقع المغربي أن زيارة المبعوث الأممي ستستمر من 12 إلى 14 كانون الثاني الجاري، استنادا إلى تصريح مسؤول دبلوماسي لم تذكر اسمه.

وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن دي ميستورا سيقوم بجولة تشمل المغرب والجزائر وموريتانيا الشهر الحالي.

وتعتبر جولة دي ميستورا للمنطقة الأولى من نوعها منذ تعيينه مبعوثا إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كولر الذي استقال رسميا سنة 2019 لدواع صحية.
المصدر: روسيا اليوم
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