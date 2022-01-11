ألمانيا تؤكد قبيل المفاوضات مع روسيا "ضرورة وحدة الموقف الأوروبي"



وقالت بيربوك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت محادثة هاتفية مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، وبحثت معه الاجتماع الوزاري المتوقع للاتحاد الأوروبي في مدينة بريست الفرنسية.

وأضافت أن "وحدة جميع الأعضاء الـ 27 (في الاتحاد الأوروبي) هي ورقة رابحة قوية بالنسبة للأمن الأوروبي، وخاصة الآن قبيل المفاوضات مع روسيا على ساحة الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا". أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن ضرورة "وحدة الموقف" للاتحاد الأوروبي قبيل المفاوضات المرتقبة مع روسيا في إطار مجلس روسيا - الناتو.وقالت بيربوك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت محادثة هاتفية مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، وبحثت معه الاجتماع الوزاري المتوقع للاتحاد الأوروبي في مدينة بريست الفرنسية.وأضافت أن "وحدة جميع الأعضاء الـ 27 (في الاتحاد الأوروبي) هي ورقة رابحة قوية بالنسبة للأمن الأوروبي، وخاصة الآن قبيل المفاوضات مع روسيا على ساحة الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

يذكر أنه من المقرر أن يعقد قريبا اجتماع لمجلس روسيا – الناتو في بروكسل، ثم ستجري مشاورات في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك في أعقاب المشاورات الروسية الأميركية حول الأمن في أوروبا والاستقرار الاستراتيجي في جنيف، والتي جرت في 9 و10 كانون الثاني.

وسيعقد كذلك اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بريست الفرنسية في 13 و14 كانون الثاني الجاري.