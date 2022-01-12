أكثر من 800 لاجئ سوري يصلون كردستان العراق

وصل أكثر من 800 لاجئ من شمال شرق سوريا، معظمهم من الأكراد، إلى إقليم كردستان في العراق.



وذكرت المعلومات الصحافية أن اللاجئين وصلوا عبر طرق التهريب، بعد إغلاق معبر سيمالكا - فيش خابور، بين الطرفين في فترة سابقة.