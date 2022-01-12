عربي-دولي

أكثر من 800 لاجئ سوري يصلون كردستان العراق

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-906199-637775619762402842.jpg
Doc-P-906199-637775619762402842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل أكثر من 800 لاجئ من شمال شرق سوريا، معظمهم من الأكراد، إلى إقليم كردستان في العراق.

وذكرت المعلومات الصحافية أن اللاجئين وصلوا عبر طرق التهريب، بعد إغلاق معبر سيمالكا - فيش خابور، بين الطرفين في فترة سابقة.
مواضيع ذات صلة
سوريا تسلم العراق 50 متهما بالإنتماء إلى تنظيم "داعش"
lebanon 24
12/01/2022 16:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأميركية: نفذنا عمليات استباقية لوقف هجمات ضد التحالف في سوريا والعراق (العربية)
lebanon 24
12/01/2022 16:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البريّة العراقية: تهديد المسلحين يكمن فقط في الخط الحدودي مع سوريا
lebanon 24
12/01/2022 16:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعود "داعش" للواجهة مجددا في العراق وسوريا؟
lebanon 24
12/01/2022 16:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

العراق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-01-12
08:30 | 2022-01-12
08:00 | 2022-01-12
07:30 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
06:30 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website