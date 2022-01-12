عربي-دولي

تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-906200-637775620479162361.jpg
Doc-P-906200-637775620479162361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في جبل بمدينة هواسيونغ، على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ما أدى إلى وفاة الطيار.
وتحطمت المقاتلة من طراز "إف -5 إي" في وسط كوريا الجنوبية، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقال مسؤولون في الجيش: "أضاءت لمبة تحذير لحريق في محرك في الجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاعها في قاعدة سووان في الساعة 1:44 بعد الظهر، من ثم هوت الطائرة، وحاول الطيار برتبة نقيب القفز منها غير أنه فشل".
وأعلنت القوات الجوية أنها ستشكل فريق عمل للتحقيق في معرفة سبب الحادث.

وسبق أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في جبل بوسط البلاد في عام 2013 أثناء التدريب على الطيران.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-01-12
08:30 | 2022-01-12
08:00 | 2022-01-12
07:30 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
06:30 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website