عربي-دولي

اليابان: تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:00
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أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية شباط القادم.
 
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الحكومة اليابانية ستمدد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية شباط.

وأضاف كيشيدا: "من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية شباط".

يذكر أن الحظر ساري المفعول منذ 30 شباط، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأدخلت الحكومة هذه الإجراءات في البداية لمدة شهر تقريبا، حيث منعت دخول الأجانب غير المقيمين، وطالبت المواطنين اليابانيين العائدين والمقيمين الأجانب، بالحجر الصحي في المنشآت الحكومية المخصصة.

من جهته، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في إفادة صحفية بأن اليابان حظرت أيضا إعادة دخول الأجانب المقيمين في البلاد الذين زاروا 11 دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا، في غضون 14 يوما.
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