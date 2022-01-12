عربي-دولي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من "عسكرة" موانئ الحديدة في اليمن

Lebanon 24
12-01-2022 | 01:00
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أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من "عسكرة" موانئ الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن.
وقالت البعثة الأممية في بيان إنها تلاحظ "بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة".

وبحسب البعثة فإنها طلبت "القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزءا من تفویضھا"، مؤكدة أنها "تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ".

وذكرت البعثة الأممية أن "الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین"، داعية الأمم المتحدة إلى إعطاء "الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب اليمني".

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، حركة "أنصار الله- الحوثوين" وإيران باستعمال ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية، معتبرا أن "ميناء الحديدة هو الميناء الرئيسي لاستقبال الصواريخ البالستية الإيرانية".
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