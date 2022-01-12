عربي-دولي

غوتيريش يبدي "قلقه العميق" إزاء التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

Lebanon 24
12-01-2022 | 01:30
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء العملية الأخيرة لإطلاق الصاروخ التي نفذتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن "الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة، ويجدد دعوته لقيادة كوريا الشمالية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية بشكل تام، وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى استئناف المفاوضات مع الدول المعنية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف المتحدث: "نحن على قناعة بأن العمل الدبلوماسي يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستقر وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، صباح الثلاثاء باتجاه بحر اليابان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر، قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي.
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