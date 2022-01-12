"ذا غارديان": هل سيصبح وباء كورونا أقل خطورة مع تطوره؟

كثرت العبارات المرتبطة بوباء كورونا، ولكن في الأسابيع الأخيرة، تكررت اثنتان بشكل متزايد: "ستتطور المتحورات لتكون أكثر اعتدالًا" و"كوفيد سوف يتوطن". ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا يمكن اعتبار أي من هذه الأمور أمرًا مفروغًا منه.بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "أولئك الذين يقولون إن الفيروسات تصبح أقل فتكًا مع مرور الوقت غالبًا ما يستشهدون بالإنفلونزا. تطور كل من فيروسات الإنفلونزا التي نتجت عنها الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ووباء إنفلونزا الخنازير عام 2009 ليصبحا أقل خطورة. ومع ذلك، يُعتقد أن فيروس 1918 أصبح أكثر فتكًا قبل أن يصبح أكثر اعتدالًا. وأصبحت الفيروسات الأخرى، مثل الإيبولا، أكثر خطورة مع مرور الوقت.قال البروفيسور ديفيد روبرتسون، رئيس علم الجينوم الفيروسي والمعلوماتية الحيوية في مركز أبحاث الفيروسات بجامعة غلاسكو، "إنها مغالطة أن تصبح الفيروسات أو مسببات الأمراض أكثر اعتدالًا. إذا استمر انتقال الفيروس وتسبب في الكثير من الأمراض، فسيحدث ذلك". تهدف الفيروسات إلى إنشاء أكبر عدد ممكن من المتحورات وانتشارها على نطاق واسع قدر الإمكان. على الرغم من أنه ليس من مصلحتهم دائمًا قتل مضيفيهم (الأشخاص الذين اصيبوا بالوباء)، إلا أنه طالما يتم نقلهم قبل حدوث ذلك، فلا يهم. لا يقتل فيروس Sars-CoV-2 الناس خلال الفترة التي يكون فيها المرض شديد العدوى؛ يميل الناس إلى الموت بعد أسبوعين او ثلاثة أسابيع من المرض. شريطة ألا يتطور الفيروس لجعل الناس مرضى لدرجة أنهم لا يختلطون أو لا يستطيعون الاختلاط بالآخرين أثناء انتقال العدوى إليهم، فإن الفيروس لا يهتم إذا كان هناك بعض الضحايا على طول الطريق".وتابعت الصحيفة، "كما أنه ليس من الواضح أن فيروس Sars-CoV-2 أصبح أكثر اعتدالًا بشكل تدريجي. يبدو أن أوميكرون أقل حدة من متحورات ألفا أو دلتا، لكن كلا هذين المتحورين تسبب في مرض أكثر خطورة من "سلالة ووهان" الأصلية. الأهم من ذلك، أن التطور الفيروسي ليس طريقًا ذا اتجاه واحد: لم يتطور "أوميكرون" من "دلتا"، ولم تتطور "دلتا" من "ألفا"، إنها عشوائية ولا يمكن التنبؤ بها. قال روبرتسون: "هذه المتحورات المثيرة للقلق لا تختلف عن الأخرى، وبالتالي إذا استمر هذا النمط، وظهر متحور آخر في غضون ستة أشهر، فقد يكون الأمر أسوأ".وأضاف: "من المهم ألا نفترض أن هناك حتمية أن تكون "أوميكرون" نهاية تطور Sars-CoV-2". هناك احتمال أن يكون "أوميكرون" قابلاً للانتقال لدرجة أنه قد وصل إلى حدٍ حيث ستكافح المتحورات المستقبلية للتغلب عليه. لكن قبل بضعة أشهر فقط، كان الناس يقولون الشيء نفسه عن "دلتا". أيضًا، من المرجح أن يستمر "أوميكرون" في التطور. قال روبرتسون: "ما قد يحدث هو أنه نظرًا لأن "أوميكرون" يصيب العديد من الأشخاص، فإنه من الصعب على هذا البديل أن يستمر في النجاح، وبالتالي يخلق مساحة لفيروس أفضل في التهرب من الاستجابة المناعية"."وأضافت: " ماذا عن فكرة أن فيروس Sars-CoV-2 يمكن أن يتوطن؟ يميل السياسيون إلى استخدام هذا كبديل لمواصلة حياتنا ونسيان وجود كوفيد-19. ما يعنيه التوطن في الواقع هو وجود مرض باستمرار، ولكن يمكن التنبؤ بمعدلات الإصابة به ولا تخرج عن نطاق السيطرة. قال ستيفن جريفين، الأستاذ المشارك في علم الفيروسات بجامعة ليدز، "كان الجدري مستوطنًا، وشلل الأطفال مستوطنا، وحمى لاسا مستوطنة، والملاريا مستوطنة". وأضاف: "تتوطن الحصبة والنكاف، لكنها تعتمد على التطعيم. التوطن لا يعني أن هناك تهديدا على الإطلاق". نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص يطورون مناعة ضد فيروس Sars-CoV-2، أو يتعافون من العدوى، فقد يصبح الفيروس أقل احتمالية للتسبب في مرض خطير. لكنها يمكن أن تتطور بعد ذلك مرة أخرى. النبأ السار هو أن هذا يصبح أقل احتمالًا كلما تم تطعيم عدد أكبر من سكان العالم، لأنه كلما قل عدد المصابين، قلت فرص تطور الفيروس، لكننا لم نقترب من ذلك حتى الآن. حتى في المملكة المتحدة، هناك أعداد كبيرة من الأفراد غير المحصنين، ومن غير الواضح إلى متى ستستمر اللقاحات المعززة قادرة على تأمين الحماية. قال جريفين: "إن فكرة أننا سنحقق التوطن في أي وقت قريب تبدو أيضًا مناقضة إلى حد ما لحقيقة أننا مررنا للتو بعدة أسابيع من زيادة هائلة في الأعداد، وقبل ذلك، كنا لا نزال نشهد زيادة هائلة في إصابات "دلتا".يتطلب تحويل كوفيد إلى مرض يمكننا أن نتعايش معه حقًا أكثر من حملة تطعيم وطنية وتفكير قائم على التمني؛ يتطلب جهدًا عالميًا لتحسين المراقبة للمتحورات الجديدة، ودعم البلدان لمعالجة حالات تفشي المرض من المصدر عند ظهورها. كما يتطلب أيضًا استثمارًا أكبر في تنقية الهواء والتهوئة لتقليل الإنتقال داخل حدودنا، إذا كنا نختلط في الداخل".وختمت الصحيفة، "يأمل الجميع في أن يتطور الفيروس التاجي ليصبح أكثر اعتدالًا، وأن يصبح كوفيد مستوطنًا، أو بالأحرى، يمكن التحكم فيه بما يكفي حتى لا يفسد حياتنا اليومية. لكن هذه آمال وليست حقائق، وتكرار هذه العبارات لن يجعلها تحدث بشكل أسرع".