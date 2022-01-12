ما هي الخيارات العسكرية لروسيا في أوكرانيا؟

من شأن الغزو الكامل لأوكرانيا أن يؤدي إلى بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربًا على نطاق لم نشهده منذ غزو العراق في العام 2003، مما دفع الخبراء الغربيين إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تحقيق نصر روسي دائم.

بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "تشير التقديرات إلى أن حوالي مائة ألف جندي روسي يحتشدون بالقرب من حدود أوكرانيا. ومع ذلك، يقول الخبراء الذين يتابعون الأزمة عن كثب أنه من أجل غزو البلاد بأكملها، يجب أن يتضاعف هذا العدد تقريبًا مرة أخرى، وسيشمل بالتأكيد قوات تمر عبر بيلاروسيا. قال الدكتور فريد كاجان، زميل أقدم في معهد أميركان إنتربرايز: "من المحتمل أن يتطلب هذا غزوًا على نطاق لا يختلف عن العام 2003، في مكان ما بين 150000 و 200000 جندي". وتوقع أن قوة بهذا الحجم يمكن أن تتمركز بحلول نهاية كانون الثاني".

هل الإحتلال ممكن؟

وتابعت الصحيفة، "قال كاغان، الذي شارك في كتابة سلسلة من التقارير التي أدت إلى زيادة القوات الأميركية في العراق عام 2007، إن التحدي الحقيقي لبوتين هو كيف يمكن أن يسيطر الروس على أوكرانيا المعادية بشكل شبه مؤكد إذا كان هناك تمرد بعد الاستيلاء على كييف. قال كاغان في ورقة شارك في كتابتها مع خبراء آخرين من معهد دراسة الحرب، إن العملية الحاسمة تتطلب مقاتلاً واحدًا من كل 20 ساكنًا. وأضافوا أن ذلك "من شأنه أن يشير إلى أن قوة مكافحة التمرد بحوالي 325 ألف فرد" ستكون ضرورية للسيطرة على كييف والمدن الرئيسية في أوكرانيا في الجنوب والشرق. يبلغ عدد جيش أوكرانيا 145000، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ولكن هناك أيضًا ما يقدر بنحو 300000 من قدامى المحاربين في الصراع المنخفض الحدة في منطقة دونباس في البلاد الذي بدأ في عام 2014. تقول استطلاعات الرأي أن ثلث مواطني أوكرانيا سيكونون على استعداد لخوض "مقاومة مسلحة". وبسبب التجربة السوفيتية في أفغانستان، اعتبرت روسيا عمومًا محاولات الولايات المتحدة لمحاصرة الدول ضد المتمردين خطأً. قال كاغان لصحيفة الغارديان: "كان بوتين قد درس ما حدث للولايات المتحدة في العراق بعد عام 2003. إن صعوبات التعامل مع النشاط الحزبي تجعلني منفتحًا على احتمال أن الرئيس الروسي لا ينوي غزو واحتلال أوكرانيا"."

مزايا روسيا

بحسب الصحيفة، "ومع ذلك، تتمتع موسكو بمزايا ساحقة من حيث الغزو الأولي، وعلى الأخص في ما يتعلق بالصواريخ والقوة الجوية. تواجه أوكرانيا عواقب مروعة محتملة، في هجوم شامل، يمكن أن يحطم الروح المعنوية لأي بلد ويدفع الملايين إلى الفرار غربًا، بدلاً من القتال. قال روب لي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "تمتلك روسيا القدرة على تدمير الوحدات العسكرية الأوكرانية من بعيد بأسلحة مثل صواريخ إسكندر الباليستية. نحن لا نرى مطلقًا أسلحة حديثة مثل هذه على العلن؛ من شأنها أن تمنح روسيا القدرة على إلحاق آلاف الضحايا يوميًا". سيكون للهجوم العسكري تأثير تحولي على الرأي العام الدولي. يكاد يكون من المؤكد وقوع خسائر مدنية بأعداد كبيرة، وهو ما يرقى إلى عملية لا تشبه أي عملية قام بها بوتين من قبل، بما في ذلك الحرب مع أوكرانيا في عام 2014، حيث تم إنكار المسؤولية عن العمل العسكري. قال الدكتور سمير بوري، زميل أقدم في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي سبق أن أمضى عامًا كمراقب للنزاع في أوكرانيا: "من الصعب تخيل غزو كامل دون استخدام القوة الجوية، لكن هذا يمثل عتبة ضخمة لروسيا لاجتيازها". لقد تم تحقيق الكثير بشأن شراء أوكرانيا الأخير للأسلحة من الغرب، لكن صواريخ جافلين المضادة للدبابات يبلغ مداها حوالي 1.5 ميل (2.5 كيلومتر) ولا يمكنها إلا تأخير التقدم الآلي. وتمتلك البلاد عددًا متواضعًا نسبيًا من الطائرات بدون طيار التركية تي بي 2 في الوقت الحالي، نصف دزينة أو دزينة، وهي صغيرة مقارنة بآلاف الدبابات الروسية، وهي جوهر أي قوة برية".

غزو كييف

تابعت الصحيفة، "يتعين على روسيا أيضًا أن تقرر كيفية التعامل مع المدن الأوكرانية، وخاصة كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، ولكن أيضًا خاركيف في الشمال الشرقي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. وقال كاغان، مستشهدا بتدخل بوتين في الحرب الأهلية السورية: "حرب المدن صعبة، إنها تسبب أضراراً مخيفة وقد كافحت روسيا معها في حلب". تشير التكهنات حول خطط روسيا، التي تستند جزئيًا إلى التسريبات الظاهرة التي نُشرت في صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن الكرملين سيحاصر خاركيف وكييف في نهاية المطاف، ويقطع الإمدادات، على أمل أن يستسلموا بطريقة العصور الوسطى. قد يكون هذا أقل عنفًا ولكنه لا يزال يقوض فكرة أن تعمل روسيا كقوة موحدة. ويقول محللون غربيون إن تطويق كييف ليس بالأمر السهل. تقع النقاط الرئيسية للمدينة، بما في ذلك القصر الرئاسي، إلى الغرب من نهر دنيبر الذي يسهل الدفاع عنه. تبعد الجسور الأولى جنوب المدينة 60 ميلاً؛ أدى سد أربعة أميال شمالاً إلى تحويل امتداد النهر الذي يمتد إلى الحدود مع بيلاروسيا إلى بحيرة".

استغلال بيلاروسيا

وبحسب الصحيفة، "إن أبسط طريقة لعبور النهر هي العبور في منطقة آمنة - من بيلاروسيا باتجاه الشمال. سيتطلب ذلك دعم مينسك، وهو أمر محتمل للغاية بالنظر إلى التقارب الأخير مع موسكو. في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في 7 كانون الثاني، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده "ستفعل كل شيء" لاستعادة أوكرانيا. تهدف القوات الروسية الآلية إلى تطويق كييف من الغرب. أحد الطرق هو عبور مستنقعات بريبيت، التي تتجمد في الشتاء، ومنطقة تشيرنوبيل (لا تعتبر تعقيدًا كبيرًا لجيش حديث قادر على العمل في منطقة إشعاع). سيكون البديل هو الضرب من أقصى الغرب في بيلاروسيا، مثل منطقة تدريب بارانوفيتشي. وقال كاجان إن الدلالة الرئيسية على استعداد روسيا للتحرك ستكون إذا "انتشرت القوات الروسية الآلية في بيلاروسيا". حتى لو لم يغز بوتين، فإن وجود حامية عسكرية روسية دائمة في بيلاروسيا سيكون له مزايا للكرملين، كتهديد محتمل ليس فقط لأوكرانيا ولكن لدول البلطيق في الشمال. وقالت أوريسيا لوتسفيتش، الزميلة البحثية في معهد تشاتام هاوس للأبحاث السياسة الخارجية، إن ذلك "سيخلق قاعدة عسكرية كبيرة من شأنها أن تمنح روسيا هيمنة جوية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)"."

البدائل العسكرية لبوتين

وتابعت الصحيفة، "تركت المخاطر الكامنة في الغزو والاحتلال خبراء مثل الدكتور تاراس كوزيو، زميل مشارك في جمعية هنري جاكسون، يجادلون في ورقة صدرت حديثًا بأن هجومًا شاملاً "أقل احتمالية" من السيناريوهات العسكرية المتاحة لبوتين. بدلاً من ذلك، يرى الخبير الأوكراني ثلاثة خيارات أخرى. في البداية، احتلت روسيا ببساطة وضمت الجزء الذي يسيطر عليه الانفصاليون من دونباس، وهو غزو جزئي يعكس أزمة جورجيا عام 2008. كتب كوزيو أن ذلك بدأ بعد "الاستفزازات العسكرية المتكررة" من قبل الوكلاء "التي أدت إلى تدخل القوات الجورجية"، مما أعطى بوتين ذريعة للرد. والثاني هو توسيع الأراضي المحتلة بممر بري إلى شبه جزيرة القرم التي سبق ضمها، والاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية. يمكن لروسيا أيضًا الاستيلاء على مواقع صناعية رئيسية أخرى ومحاولة إضعاف الجيش الأوكراني القريب. قال لي: "يمكنهم تدمير طائرات تي بي 2 التركية بدون طيار والمدفعية في دونباس" في حملة علنية محدودة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا. وقال كوزيو إن الخيار الأخير هو "إحياء مشروع روسيا الجديدة لعام 2014" الذي سيحاول "عزل أوكرانيا عن البحر الأسود". هذا من شأنه أن يرقى إلى الاستيلاء على الجنوب، والاستيلاء على ميناء أوديسا وربما مدينة دنيبرو الصناعية. من المحتمل أن يتطلب أخذ أوديسا، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، عملية جوية وبحرية دراماتيكية، باستخدام مظليين من شبه جزيرة القرم يليهم هبوط مشاة البحرية على الشواطئ القريبة. من بين هذه الخيارات، يكاد يكون من المؤكد أن ضم دونباس المحتلة سيكون شائعًا في روسيا. ومع ذلك، سيكون الرد محدودًا للغاية نظرًا لإصرار الكرملين على أن هدفه الرئيسي، كما كرر مؤخرًا سيرجي ريابكوف ، نائب وزير الخارجية الروسي، هو "عدم توسيع الناتو وعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا ودول أخرى إلى الحلف" - مما يثير مخاوف من احتمال شن حملة عسكرية. وقال لي: "عليك أن تأخذ خطوة إلى الوراء وتسأل ما هي أهداف روسيا السياسية". وختم بالقول: "إذا أرادت روسيا فرض تغيير في التوجه السياسي لأوكرانيا، يمكنك أن ترى لماذا قد ينظر الكرملين في الخيارات العسكرية"."