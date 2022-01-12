8 قتلى جراء تفجير يستهدف قافلة في مقديشو

أفادت وسائل إعلام بأن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء.وأكد موقع Garowe المحلي أن التفجير الانتحاري الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة دوى على مقربة من مطار مقديشو.ونقل الموقع عن مصادر خاصة به قوله إن الهجوم خلف ثمانية قتلى على الأقل، لافتا إلى أن "الشباب" ادعت أن التفجير استهدف قافلة كانت تقل "مسؤولين بيض".وأكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن القافلة التي تم استهدافها تابعة لشركة "فولا فولا" الأمنية الخاصة التي تعمل لصالح وكالات الأمم المتحدة.من جانبه، قال المسؤول الأمني المحلي، محمد عبدي، لوكالة "فرانس برس" إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء التفجير، بالإضافة إلى إلحاق دمار في المنطقة، غير أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.