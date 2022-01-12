عربي-دولي

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا... كم بلغت؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:30
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سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 80430 إصابة، كذلك سجلت 385 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والأرقام الصادرة عن "معهد روبرت كوخ"، اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 7.6 ملايين إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 114735 حالة حتى الآن.

وتظهر الأرقام زيادة في معدل الإصابة على مدى سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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