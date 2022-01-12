ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟

لا تزال فكرة استبدال عشرات المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" محل نقاش داخل الحكومة الألمانية رغم مضي سنوات على طرح الفكرة في عهد الحكومة السابقة.

وذكرت ذلك تقارير إخبارية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الألمانية، التي تصنف في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2021.



وتضم القوات الجوية الألمانية طرازات مختلفة من الطائرات الحربية وتمثل المروحيات أكثر من 44 في المئة من القوة الجوية الألمانية والمقاتلات نحو 18 في المئة، بينما تمثل الطائرات الهجومية نحو 10 في المئة من حجمها.



ويصل عدد طائرات القوات الجوية الألمانية إلى 701 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و72 طائرة نقل عسكري.



كما تمتلك القوات الجوية الألمانية 32 طائرة تدريب و40 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو.

ويصل عدد مروحيات القوات الجوية الألمانية إلى 338 مروحية بينها 56 مروحية هجومية.

يذكر أن الجيش الألماني بجميع أفرع قواته يصنف في المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم.