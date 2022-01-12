عربي-دولي

ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-906381-637775916977450068.jpg
Doc-P-906381-637775916977450068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال فكرة استبدال عشرات المقاتلات الألمانية من طراز "تورنادو" محل نقاش داخل الحكومة الألمانية رغم مضي سنوات على طرح الفكرة في عهد الحكومة السابقة.
وذكرت ذلك تقارير إخبارية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الألمانية، التي تصنف في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2021.

وتضم القوات الجوية الألمانية طرازات مختلفة من الطائرات الحربية وتمثل المروحيات أكثر من 44 في المئة من القوة الجوية الألمانية والمقاتلات نحو 18 في المئة، بينما تمثل الطائرات الهجومية نحو 10 في المئة من حجمها.

ويصل عدد طائرات القوات الجوية الألمانية إلى 701 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و72 طائرة نقل عسكري.

كما تمتلك القوات الجوية الألمانية 32 طائرة تدريب و40 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
ويصل عدد مروحيات القوات الجوية الألمانية إلى 338 مروحية بينها 56 مروحية هجومية.
يذكر أن الجيش الألماني بجميع أفرع قواته يصنف في المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-01-12
11:30 | 2022-01-12
11:00 | 2022-01-12
10:30 | 2022-01-12
09:30 | 2022-01-12
08:30 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website