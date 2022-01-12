عربي-دولي

الكرملين: سنواصل إجراء مناورات عسكرية في أراضينا

Lebanon 24
12-01-2022 | 11:00
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شدد الكرملين على غياب أي علاقة بين المفاوضات التي انطلقت اليوم الأربعاء في بروكسل بين روسيا وحلف الناتو، والتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا في أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي علاقة بين المفاوضات التي تجريها موسكو مع شركائها الغربيين، والمناورات العسكرية التي تجريها قوات المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي، وقال: "لا، ليست هناك أي علاقة. الحديث يدور عن وحداتنا والمناطق العسكرية الخاصة بنا الواقعة داخل حدود دولتنا، والبناء العسكري والمناورات العسكرية كانت ولا تزال وستظل مستمرة، وهذه هي ممارسة معتادة لأي جيش".
المصدر: روسيا اليوم
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