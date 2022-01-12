تصريح مثير للقلق من أحد أبرز أطباء أميركا: الجميع تقريبا سيُصاب بـ"أوميكرون"

رجّح مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أن "يُصاب الجميع تقريبًا بالمتحوّر "أوميكرون" لأنه شديد العدوى".

وأشار فاوتشي إلى أنّه "من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كورونا بشكل كامل".