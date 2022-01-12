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عربي-دولي
حظر تجوّل في تونس بهدف التصدّي لـ"كورونا"
Lebanon 24
12-01-2022
|
10:30
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قررت السلطات التونسية، اتخاذ جملة من القرارات، بناء على توصيات الللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، أهمها منع التجوّل ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وأعلن المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء، كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وبحسب إعلان المجلس الوزاري سيتم تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.
وحث المجلس على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
ومن المقرر ايضا أن يتم تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، مع مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
كذلك سيتم تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.
وأوصى المجلس الوزاري بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.
وسيتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 كانون الثاني 2022.
المصدر: روسيا اليوم
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