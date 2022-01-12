17 قتيلا في حادث مروري في جنوب أفريقيا.. احترقوا في الحافلة

أدى اصطدام حافلة صغيرة بمركبة أخرى على طريق في مقاطعة ليمبوبو في شمال شرق جنوب أفريقيا إلى مقتل 17 شخصا بينهم 16 احترقوا أحياء داخل الحافلة، وفق أفادت السلطات المحلية.وقال الناطق باسم هيئة النقل الإقليمية مايك مارينغا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الحافلة اشتعلت وبقي الركاب الـ16 في حافلة الأجرة الصغيرة عالقين واحترقوا أحياء. كذلك قضى سائق سيارة الدفع الرباعي على الفور"، مما يرفع حصيلة ضحايا الحادث التي وقع أمس إلى 17.كذلك أصيب 8 أشخاص آخرين.ولفت الناطق إلى أنه بحسب الملاحظات الأولية، "فقد سائق السيارة الرباعية الدفع السيطرة على مركبته بعد انفجار إطار مما أدى إلى حادثة اصطدام أمامي مع حافلة من 22 مقعدا".وغالبا ما تكون حافلات الأجرة الصغيرة مكتظة بالركاب، وهي تستخدم على نطاق واسع وسيلة نقل عام في جنوب أفريقيا. ولطالما تفاقم حالة المركبات المتردية وتهور السائقين الخطر على السلامة المرورية في البلاد.وعلى رغم أنها تضم شبكة طرقات من بين الأكثر تقدما في القارة السمراء، لا تزال جنوب أفريقيا من بين أسوأ البلدان الأفريقية على صعيد السلامة المرورية. وسقط وفق وزارة النقل ما يقرب من 1500 قتيل على الطرقات خلال إجازة الميلاد التي تعتبر بمثابة الإجازة الصيفية في هذا البلد الواقع في جنوب الكرة الأرضية.