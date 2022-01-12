ستولتنبرغ: اتفاق بين روسيا والناتو على استئناف عمل بعثتيهما لدى الجانبين

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي وروسيا في جولة المفاوضات التي جرت بينهما اليوم اتفقا على استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين لدى بعضهما البعض.وأكد ستولتنبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع مجلس روسيا-الناتو أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يقضي باستئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين في موسكو وبروكسل.وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو وروسيا خلال الجلسة أعربا عن نيتهما في مواصلة الحوار وعقد اجتماعات جديدة بغية زيادة مستوى شفافية المناورات العسكرية وتعزيز الأمن السيبراني والرقابة على التسلح.وأقر الأمين العام للناتو بأن مشاورات اليوم كانت صعبة وتمحورت على الملف الأوكراني، قائلا إن روسيا طلبت من الحلف التخلي عن فكرة انضمام كييف إليه، غير أن الناتو رفض تقديم أي تنازلات هذا الشأن.وأبدى ستولتنبرغ استعداد الناتو لمناقشة خطوات متبادلة مع روسيا فيما يخص الصواريخ والسياسات النووية.