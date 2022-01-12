عربي-دولي

بوتين عن "أوميكرون": لدى روسيا بضعة أسابيع للتحضير لمواجهة موجة جديدة من الجائحة

Lebanon 24
12-01-2022 | 13:30
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شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تكون سلطات البلاد مستعدة لمواجهة موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا في أراضيها في الفترة المقبلة.

وقال بوتين، أثناء جلسة ترأسها اليوم الأربعاء، ردا على تقرير نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، بخصوص مستجدات تفشي الفيروس التاجي ومتحوره الجديد "أوميكرون"، قال: "نرى ما يحدث في العالم، وذلك يعني أن لدينا أسبوعين على الأقل للتحضير".

وأشار الرئيس إلى ضرورة الاستعداد على نحو جيد لمواجهة موجة جديدة محتملة من كورونا في كافة أقاليم البلاد، بما يشمل تعبئة مختلف الجهات الفدرالية والإقليمية والمحلية والمختصة.

وتابع: "يجب أن نعمل مع الجميع كي نكون مستعدين لمواجهة ضربة جديدة من هذا الفيروس في موجة جديدة من تفشيه".

وأقر بوتين بأن هناك عوامل موضوعية واضحة تسهم في تفشي كورونا، منها الاتصالات المكثفة بين الناس خلال عطلة عيد رأس السنة وتنقلاتهم إلى الخارج، وطلب من رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، أن يقوم بمناقشة هذه المسألة مع سلطات أقاليم البلاد في أقرب وقت ممكن.

وشدد على ضرورة رفع وتيرة عمليات الفحص والتطعيم ضد كورونا في روسيا، مشيرا إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا قد يكون أكثر فعالية على مستوى العالم في التعامل مع المتحور "أوميكرون".

وشكر بوتين سلطات جمهورية جنوب إفريقيا على سماحها لفريق من الخبراء الروس بالوصول إلى أراضيها لدراسة المتحور الجديد "أوميكرون"، مرجحا أن ذلك سيمنح روسيا أفضلية في معركتها ضد هذا المتحور.

وأكدت غوليكوفا في اجتماع اليوم رصد 698 إصابة مؤكدة بـ"أوميكرون" في أراضي روسيا حتى اليوم، مشيرة إلى أن الحكومة ستعد حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي المتحور الجديد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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