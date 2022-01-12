ألمانيا توافق على تمديد مهمة القوات المسلحة في العراق حتى تشرين الأول المقبل



جاء ذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت خلال مؤتمر صحفي في برلين، إلا أن القرار ما زال يتطلب موافقة برلمان البلاد (البوندستاغ).

وقال هيبيشتريت: "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة... حتى 31 تشرين الأول 2022، ويمكن لما يصل إلى 500 جندي المشاركة فيها".

وكان الجنود الألمان الموجودون بالعراق في إطار مهمة دولية لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) قد استأنفوا في كانون الثاني 2020 مهمة تدريب العسكريين العراقيين. وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على تمديد مهمة قواتها في العراق حتى تشرين الثاني المقبل.جاء ذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت خلال مؤتمر صحفي في برلين، إلا أن القرار ما زال يتطلب موافقة برلمان البلاد (البوندستاغ).وقال هيبيشتريت: "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة... حتى 31 تشرين الأول 2022، ويمكن لما يصل إلى 500 جندي المشاركة فيها".وكان الجنود الألمان الموجودون بالعراق في إطار مهمة دولية لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) قد استأنفوا في كانون الثاني 2020 مهمة تدريب العسكريين العراقيين.



وسحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءا من وحداتهم مؤقتا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق. وتوقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط نزاع بين إيران والولايات المتحدة.وسحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءا من وحداتهم مؤقتا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق.